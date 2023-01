Mahua Moitra, leader du congrès de Trinamool, est un Carrom Pro, en voici la preuve

Mahua Moitra, députée du Congrès de Trinamool (TMC), après avoir partagé des vidéos d’elle-même jouant au football et faisant du thé au cours des derniers mois, a maintenant présenté ses splendides talents de carrom sur les réseaux sociaux. Moitra a posté une vidéo et une photo d’elle-même jouant du carrom à Krishnanagar, qui est également sa circonscription de Lok Sabha. Dans le clip, on peut voir Mahua Moitra viser patiemment et effleurer un attaquant vert, empochant parfaitement des pièces. Les gens autour d’elle l’encouragent alors qu’elle se lance dans une autre grève. Mais elle rate cette fois et passe l’attaquant à l’autre joueuse. Le député de TMC a posté la vidéo avec une légende qui disait: “Un peu de carrom de village au soleil.”

La vidéo partagée hier a déjà reçu plus de 81 000 vues et plus de 3 000 likes et ces chiffres augmentent régulièrement. Plusieurs utilisateurs ont répondu à la vidéo et ont laissé tomber un mélange de commentaires.

Un utilisateur a commenté: «Tout à fait l’attaquant, Mahua Moitra. Continue ton bon travail!”

Un autre utilisateur a écrit: «Bonne frappe et mener au but. Un bon jeu de passe (sic).”

Un utilisateur, se référant à ses compétences en carrom, a commenté: «Je pense que vous jouez comme un champion, mais mai thora jyada achha khel skta hu (mais je peux jouer un peu mieux). Vous êtes un bon politicien.

Quelques heures après que Mahua Moitra ait partagé la vidéo, elle a tweeté une photo d’elle jouant au carrom. Elle a utilisé le tweet pour se moquer du rassemblement du président du BJP, JP Nadda, qui a eu lieu à Nakashipara, dans le district de Nadia, qui tombe dans la circonscription de Krishnanagar Lok Sabha, le même jour. Ce tweet disait : “Amis des médias – s’il vous plaît, arrêtez de m’appeler sans arrêt pour ma réaction à ce que les gros canons du BJP ont dit dans ma circonscription aujourd’hui – j’étais trop occupé à jouer au carrom dans le panchayat Chapra 1. Je n’ai pas vraiment écouté.

La semaine dernière, Mahua Moitra a posté une vidéo d’elle-même en train de préparer du thé. Dans la vidéo, on peut la voir préparer du thé dans un étal au bord de la route avec des gens qui l’entourent.

La dirigeante de Trinamool a également eu une grande tendance après avoir publié des photos d’elle-même jouant au football lors d’un événement. Regarde:

Mahua Moitra plaide aujourd’hui pour la nouvelle initiative du gouvernement de Trinamool, Didi Surakhsha Kavach, qui a été introduite ce mois-ci.

