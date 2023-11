Mahua Moitra est venue chez moi, un avocat accuse le député de Trinamool d’intrusion | Dernières nouvelles Inde

Jai Anant Dehadrai, qui a accusé le député de Trinamool, Mahua Moitra, d’avoir accepté de l’argent pour des questions au Parlement, a porté de nouvelles allégations contre le député en écrivant à la police de Delhi que Mahua Moitra était venu chez lui à l’improviste les 5 et 6 novembre. “Il y a toutes les chances que Smt Moita pourrait venir intentionnellement dans mes locaux résidentiels dans le seul but de déposer d’autres plaintes frauduleuses contre moi”, a écrit l’avocat que Mahua Moitra a qualifié d'”ex éconduit” dans sa plainte déposée mardi.

Jai Ananyt Dehadrai a déclaré que Mahua Moitra était venu chez lui dans la voiture du député de Pdisha Pinaki Mishra. (PTI)

“… son arrivée dans mes locaux résidentiels est une grave source d’inquiétude car elle a intimidé mon personnel et soulève également une question importante quant à savoir pourquoi quelqu’un qui revendiquait un passé acrimonieux avec moi arriverait délibérément à ma résidence — cela aussi, consécutivement et deux jours de suite”, indique la lettre.

L’avocat a déclaré que Mahua Moitra était arrivée un jour dans une voiture de Pinaki Mishra et le lendemain, elle était arrivée à bord d’une White Innova Crysta appartenant au député Vivek Gupta.

Outre l’allégation d’argent contre question que le député du BJP Nishikant Dubey a transmise au président du Lok Sabha et qui fait actuellement l’objet d’une enquête du comité d’éthique du Lok Sabha, Jai Anant Dehadrai et Mahua Moitra sont empêtrés dans une bagarre pour la garde de leur animal de compagnie Henry – – un rottweiler qu’ils possédaient conjointement lorsqu’ils étaient en couple. Après leur rupture, tous deux ont affirmé qu’Henry avait été kidnappé par l’autre partie.

“Ma crainte est que Mme Moitra utilise mon animal de compagnie Hendry comme prétexte pour venir personnellement à mon domicile dans le but de m’intimider. Considérant qu’elle a non seulement déposé des plaintes frauduleuses contre moi dans le passé (qu’elle a ensuite retirées), et est également la plaignante dans une poursuite intentée contre moi et en cours devant la Haute Cour de Delhi, je considérerais qu’il est extrêmement suspect et inapproprié qu’elle se présente à ma résidence sans aucune invitation ni motif. Je souhaite être absolument clair sur le fait que je n’ai pas a invité Smt Moitra chez moi, et qu’elle est venue sans y être invitée et avec une intention très apparente de commettre une intrusion et de m’intimider”, indique la lettre.

“J’ai toutes les raisons de croire que Mme Moitra et son proche associé d’Odisha conspirent pour me causer des dommages physiques – en guise de vengeance après avoir déposé des plaintes pénales pour corruption à leur encontre”, a déclaré Jai Anant.