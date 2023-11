Mahua Moitra est une victime de la politique, déclare le député de Trinamool Abhishek Banerjee

Le secrétaire général du Congrès de Trinamool, Abhishek Banerjee, s’est prononcé en faveur du député du parti Mahua Moitra, accusé d’avoir pris de l’argent à un éminent homme d’affaires pour avoir posé des questions au Parlement. Qualifiant le député de Krishnanagar de « victime de la politique », M. Banerjee a déclaré que la leader incendiaire est « suffisamment compétente pour mener ses propres batailles ».

Accusant le BJP de cibler les dirigeants de Trinamool, M. Banerjee a déclaré : « Je ressens cette mesure du gouvernement central et ce que j’ai lu du rapport du comité d’éthique, ils ont dit qu’une enquête devrait avoir lieu contre elle. Si vous n’avez rien contre Mahua ( Moitra) et cela fait l’objet d’une enquête, pourquoi une expulsion a-t-elle été recommandée ? Je pense que Mahua est suffisamment compétente pour mener ses batailles seule. Ils me victimisent également depuis quatre ans, c’est leur pratique habituelle”, a-t-il déclaré. .

Ce sont les premiers propos de M. Banerjee, considéré à ce stade comme le numéro 2 de Trinamool, à propos de l’affaire Mahua Moitra. Ses remarques sont significatives dans le contexte de la prudence de Trinamool dans ses commentaires sur les allégations contre Mme Moitra.

Le parti dirigé par Mamata Banerjee, qui a accusé à plusieurs reprises le BJP au pouvoir d’abuser des agences centrales et d’autres institutions pour cibler ses rivaux politiques, est resté manifestement silencieux dans ses remarques sur cette affaire et a largement laissé Mme Moitra défendre sa cause, car plusieurs questions de sa vie personnelle a dominé les discussions.

Mamata Banerjee, qui s’est adressée à plusieurs reprises aux médias au cours du mois dernier, n’a pas du tout parlé des allégations portées contre Mme Moitra. Plus tôt, le porte-parole du parti, Kunal Ghosh, avait déclaré aux médias que le parti “n’avait rien à dire sur cette question”. “Nous pensons que la personne autour de laquelle tourne cette controverse est la mieux placée pour réagir à cela”, a-t-il déclaré.

Derek O’Brien, leader de Trinamool au Rajya Sabha, a déclaré le mois dernier que la direction du Congrès de Trinamool prendra une décision appropriée sur cette question une fois que la commission parlementaire chargée d’enquêter sur la question aura terminé son enquête.

“La direction du parti a conseillé à la députée concernée de clarifier sa position concernant les allégations portées contre elle. Elle l’a déjà fait. Cependant, puisqu’il s’agit d’une députée élue, de ses droits et privilèges, qu’il en soit ainsi. fera l’objet d’une enquête par l’instance compétente du Parlement, après quoi la direction du parti prendra une décision appropriée”, a-t-il déclaré.

Mme Moitra a été accusée d’avoir reçu de l’argent et des cadeaux coûteux de l’homme d’affaires Darshan Hiranandani pour avoir posé des questions au Parlement.

NDTV a accédé au rapport de la commission parlementaire d’éthique qui examine la question. Qualifiant les actions de Mme Moitra de « hautement répréhensibles, contraires à l’éthique, odieuses et criminelles », le panel a déclaré qu’elle ne devrait pas être autorisée à continuer en tant que députée et que son adhésion au Lok Sabha devrait être résiliée.

“La piste financière d’une transaction en espèces entre Smt Mahua Moitra et Shri Darshan Hiranandani dans le cadre d’une ‘contre-partie’ devrait faire l’objet d’une enquête par le gouvernement indien d’une manière juridique, institutionnelle et limitée dans le temps”, indique le rapport.

Le député du BJP Nishikant Dubey, qui a porté plainte contre Mme Moitra auprès du président du Lok Sabha, Om Birla, a déclaré hier que l’organisme anti-corruption Lokpal avait ordonné une enquête du Bureau central d’enquête sur les allégations de corruption contre le député de Trinamool.

“Sur la base de ma plainte, Lokpal a ordonné une enquête du CBI sur la corruption de Mahua Moitra qui compromet la sécurité nationale”, a-t-il posté sur X.

Dans sa plainte, le député du BJP a allégué que Mme Moitra avait accepté de l’argent de l’homme d’affaires Darshan Hiranandani pour poser des questions au Parlement en son nom afin de cibler le Premier ministre Narendra Modi et son rival commercial Adani Group. Il a également affirmé que Mme Moitra, en partageant son identifiant parlementaire avec l’homme d’affaires, avait compromis la sécurité nationale.

Mme Moitra a affirmé qu’il n’y avait aucune réglementation concernant le partage de l’identifiant et du mot de passe. Plus tôt, elle avait quitté une réunion avec le comité d’éthique, affirmant qu’on lui avait posé des “questions sales”. Les députés de l’opposition membres du panel avaient également remis en question la manière dont la réunion s’était déroulée et avaient organisé un débrayage. Les députés du BJP membres du panel, dont son président Vinod Sonkar, ont accusé Mme Moitra de ne pas avoir coopéré à l’enquête et de s’être retirée pour éviter d’être interrogée.

(Avertissement : New Delhi Television est une filiale d’AMG Media Networks Limited, une société du groupe Adani.)