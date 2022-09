Mahua Moitra, députée du Congrès de Trinamool, joue au football en portant un sari et partage des photos sur Twitter

La députée du Congrès de Trinamool, Mahua Moitra, a partagé ses photos en train de jouer au football dans un sari lors du tournoi de la Coupe des députés de Krishnanagar. Sur les images, on peut voir le député portant un sari de couleur rouge-orange avec des chaussures de sport et une paire de lunettes de soleil.

“Moments amusants de la finale du tournoi Krishnanagar MP Cup 2022. Et oui, je joue dans un sari”, lit-on dans la légende des images. Sur l’une des images, elle peut également être vue en tant que gardienne de but.

En arrière-plan, peu de personnes sont visibles en train de regarder le député. Les images sont maintenant devenues virales et ont suscité des tonnes d’éloges. Regardez par vous-même :

Moments amusants de la finale du tournoi Krishnanagar MP Cup 2022. Et oui, je joue dans un sari. pic.twitter.com/BPHlb275WK – Mahua Moitra (@MahuaMoitra) 19 septembre 2022

Sharmistha Mukherjee, politicienne et fille de l’ancien président indien Pranab Mukherjee, a été l’une des personnes à commenter. Elle a écrit : « Cool ! J’adore le coup. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Vous êtes une véritable source d’inspiration dans notre pays. Juste Fatafati.

Voici quelques réactions :

Putain elle est géniale https://t.co/42kclmvfaH – Jawaan Pathaan (@erturulpaajee) 19 septembre 2022

vous rockstar! https://t.co/wCRQdQVjoq — Rana Safvi رعنا राना (@iamrana) 19 septembre 2022

Superbe énergie, arrêtant de marquer son propre but https://t.co/MG4Byr4s3q — अतुल (@amist_atul) 19 septembre 2022

Plus tôt, Moitra mettant son sac Louis Vuitton sous la table alors que “mehengai” était en cours de discussion au Lok Sabha est devenue virale sur Twitter. Les gens ont affirmé que le député avait tenté de “cacher” le sac. Kakoli Ghosh Dastidar de Trinamool parlait de la hausse des prix lorsque Moitra a été vue en train de prendre son sac à côté d’elle et de le mettre sous la table. Selon IANS, il s’agissait d’un sac Louis Vuitton au prix d’environ Rs 1,5 lakh.

Moitra a été critiqué par les utilisateurs de Twitter pour avoir utilisé un sac coûteux. Moitra a également suscité la controverse après ses remarques sur la déesse Kali. Elle a déclenché une tempête politique après avoir qualifié Kali de “divinité mangeuse de viande et acceptant l’alcool”. Cependant, Moitra a refusé de bouger de sa position et a qualifié la controverse de “faux sentiment du BJP et de ses trolls”. Dans une interview exclusive avec News18, elle avait également clarifié son parti en se distanciant de son point de vue.

