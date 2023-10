Nishikant Dubey a accusé Mahua Moitra d’avoir accepté un pot-de-vin d’un homme d’affaires. (Déposer)

La députée de Trinamool, Mahua Moitra, a cherché mardi à supprimer plusieurs médias de sa requête devant la Haute Cour de Delhi contre la diffusion de contenus présumés faux et diffamatoires à son encontre.

L’avocat de Mme Moitra, tout en déclarant qu’il ne réclamait aucune mesure provisoire dans cette affaire à ce stade, a déclaré au juge Sachin Datta que le procès ne se poursuivrait que contre deux accusés : le député du BJP Nishikant Dubey et l’avocat Jai Anant Dehadrai.

M. Dubey a accusé Mme Moitra d’avoir accepté un pot-de-vin d’un homme d’affaires pour poser des questions au Parlement et a exhorté le président du Lok Sabha, Om Birla, à constituer une commission d’enquête chargée d’examiner les accusations portées contre elle.

Citant une lettre qu’il a reçue de l’avocat M. Dehadrai, M. Dubey a déclaré que l’avocat avait partagé des preuves “irréfutables” de pots-de-vin qui auraient été versés au dirigeant de Trinamool par un homme d’affaires.

Dans sa lettre au président du Lok Sabha, M. Dubey a affirmé que 50 des 61 questions qu’elle avait posées au Lok Sabha jusqu’à récemment concernaient le groupe Adani, le conglomérat commercial que le député de Trinamool a souvent accusé de malversations, d’autant plus après. a été la cible d’un rapport critique du vendeur à découvert Hindenburg Research.

Le tribunal a autorisé mardi la députée de Trinamool à déposer une note modifiée des parties compte tenu de son souhait de supprimer tous les accusés à l’exception de M. Dubey et de M. Dehadrai, et également d’apporter les modifications appropriées aux plaidoiries en la matière.

L’avocat Abhimanyu Bhandari, représentant M. Dubey, a fait valoir que Mme Moitra avait commis un parjure car après avoir nié toutes les allégations portées contre elle, elle avait par la suite accepté de partager ses identifiants de connexion avec un homme d’affaires.

Le tribunal a inscrit l’affaire pour audience en décembre.

Mme Moitra a déclaré que l’avocat M. Dehadrai était son ami proche et que la récente cessation de cette amitié avait pris une tournure acrimonieuse et qu’il aurait “recouru à l’envoi de messages ignobles, menaçants et vulgaires au plaignant et aurait également pénétré dans la résidence officielle du plaignant et volé certains biens personnels”. de la plaignante, y compris son chien de compagnie Henry (le même chien a été restitué plus tard). Contre de telles actions, la plaignante avait déposé deux plaintes à la police… et les mêmes ont ensuite été retirées par la plaignante en raison des pourparlers de règlement”.

La membre du Lok Sabha de Krishnanagar au Bengale occidental a, dans son plaidoyer, demandé une injonction permanente contre M. Dubey, M. Dehadrai, la plateforme de médias sociaux X, le moteur de recherche Google, YouTube et 15 maisons de médias, et pour les empêcher de créer, publier, diffuser. des déclarations en soi diffamatoires, ex facie fausses et malveillantes à son encontre. Elle a également demandé des dommages-intérêts.

Dans son plaidoyer devant la Haute Cour, Mme Moitra a nié les allégations et affirmé qu’elles visaient à nuire à sa réputation.

Elle a également évalué provisoirement les dommages à Rs 2 crore et a déclaré que les défendeurs seraient sommés de lui payer des dommages et intérêts qui seront quantifiés ultérieurement en raison des déclarations diffamatoires, désobligeantes et sans fondement faites par M. Dubey et M. Dehadrai et publiées par X. , Google et plusieurs maisons de médias sur leurs plateformes respectives.

