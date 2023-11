Mahua Moitra affirme que le plan de « panique » du BJP Ram Temple derrière le rapport d’expulsion | Dernières nouvelles Inde

New Delhi: La députée du Congrès de Trinamool, Mahua Moitra, a affirmé vendredi qu’un « lien » comprenant le Premier ministre Narendra Modi et le groupe Adani était à l’origine du rapport du comité d’éthique de Lok Sabha, qui aurait recommandé son expulsion de la Chambre. Affirmant que le groupe Adani et le Premier ministre Modi tentaient de cacher ce qu’elle a appelé une « arnaque au charbon », Mahua Moitra a déclaré qu’ils étaient dans un état de panique car une telle allégation aurait « fait tomber le gouvernement » dans d’autres pays. Elle a également accusé le gouvernement central d’utiliser l’inauguration du temple Ram d’Ayodhya “dans le cadre de ce plan”.

Mahua Moitra, leader du TMC (PTI)

Dans une interview accordée au PTI, Moitra a affirmé qu’il n’y avait aucune mention de « liquidités » dans le rapport de 500 pages adopté par le panel jeudi. Elle a allégué que le panel avait recommandé son expulsion parce que le lien Modi-Adani ne voulait pas être remis en question.

“Dans le rapport de 500 pages, il n’y a aucune mention d’argent liquide, parce qu’il n’y en a pas. Au fond, tout est question de ne pas remettre en question. Le lien Modi-Adani dirige le gouvernement, et à cause de cela, la question est de savoir comment ne pas remettre en question. question… Ils sont paniqués. Adani a commis une arnaque au charbon. Dans n’importe quel pays, cela aurait fait tomber le gouvernement. Modi dans son cœur le sait. Ils sont donc désespérés de garder cela caché le plus longtemps possible”, a-t-elle affirmé. .

“Nous sommes l’une des rares personnes à en parler. L’idée est de les faire taire, d’essayer de les mettre en prison, de faire n’importe quoi, de garder tout silencieux jusqu’au 22 janvier, date à laquelle Ram Mandir viendra… et le BJP. sera à nouveau en pleine forme. Cela fait donc partie du plan”, a-t-elle affirmé.

Moitra a déclaré que c’était un « insigne d’honneur » qu’elle devienne une députée qui sera expulsée par le comité d’éthique « de manière contraire à l’éthique ».

“C’est un signe d’honneur que je sois le député que le comité d’éthique a expulsé de manière contraire à l’éthique, car il ne peut pas expulser quelqu’un, il ne peut que le suspendre. Dans le rapport, le plaignant n’a pu fournir aucune preuve… Autres membres du panel “Je ne m’ai pas interrogé… seul le président a utilisé une série de questions grossières”, a-t-elle déclaré.

Elle s’est demandé pourquoi l’homme d’affaires Darshan Hiranandani n’avait pas été convoqué par le panel.

« C’est un pot-de-vin. C’est une personne qui a soudoyé un fonctionnaire… si c’est vrai, comment peut-on ne pas l’appeler », a-t-elle ajouté.

Avocat Jai Anant Dehadrai. (photo d’archives ANI)

La députée du BJP Nishikant Dubey, citant les preuves fournies par son ancien ami Jai Anant Dehadrai, a affirmé que Moitra avait accepté de l’argent et des cadeaux en échange de ses questions posées à Darshan Hirandani au Parlement. Il a affirmé que l’homme d’affaires avait accès au compte du portail parlementaire de Moitra à travers lequel il ciblait le groupe Adani.

Hiranandani, dans un affidavit, a admis avoir les identifiants de connexion du député du TMC. Il a également affirmé avoir offert des cadeaux coûteux à Moitra.

Dans une interview télévisée le mois dernier, Moitra a déclaré qu’elle lui avait fourni ses identifiants de connexion pour que son personnel rédige ses questions. Elle a rejeté l’accusation de pot-de-vin du député du BJP.

Moitra avait demandé au panel de lui permettre de contre-interroger Hiranandani et Dehadrai.

Moitra a comparu devant le panel le 2 novembre. Elle a cependant quitté la réunion en trombe, affirmant que les questions du président du panel, le député du BJP Vinod Kumar Sonkar, étaient contraires à l’éthique. Le député du BJP a ensuite affirmé que Moitra avait utilisé des propos non parlementaires à son égard lors de la réunion.

