Mahua Moitra a-t-il «caché» le sac Louis Vuitton pendant le débat sur la hausse des prix? Twitter le pense

Une vidéo de la députée TMC Mahua Moitra mettant son sac Louis Vuitton sous la table alors que le « mehengai » était en discussion au Lok Sabha est devenue virale sur Twitter, où des personnes ont affirmé que la députée avait tenté de « cacher » le sac. Kakoli Ghosh Dastidar de Trinamool parlait de la hausse des prix, quand Moitra a été vue en train de prendre son sac à côté d’elle et de le mettre sous la table. Selon IANS, il s’agissait d’un sac Louis Vuitton au prix d’environ Rs 1,5 lakh.

Moitra a été critiqué par les utilisateurs de Twitter pour avoir utilisé un sac coûteux.

#MohuaMoitra utilisez un sac au prix de 2lacs de roupies…. C’est vraiment de l’hypocrisie quand quelqu’un parle d’inflation et utilise des sacs aussi coûteux https://t.co/GCoW4SjAkB — Moine sauvage (@Wild_Monk_) 2 août 2022

Ils vivent dans tant d’opulence. https://t.co/7TznDCG9wZ – PALLAB KUMAR CHOWDHURY (@ PALLABKUMARCHO1) 1 août 2022

Sac ‘Mehangai’ ou ‘Louis Vuitton’ Le député TMC Kakoli Ghosh Dastidar aujourd’hui sur Lok sabha. pic.twitter.com/NxEaF4eGkz — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) 1 août 2022

L’opposition a discuté aujourd’hui de la question de la hausse des prix en affichant des sacs Louis Vuitton ultra chers pic.twitter.com/pZJ8VYvfPf – Rishi Bagree (@rishibagree) 1 août 2022

La hausse des prix et l’inflation sont des sujets sur lesquels l’opposition interroge le gouvernement depuis le début de la session de mousson du Parlement. Il y avait eu des perturbations continues, après quoi le gouvernement avait accepté de discuter de la question de la hausse des prix à Lok Sabha lundi et à Rajya Sabha mardi.

Moitra a récemment suscité la controverse après ses remarques sur la déesse Kali. Elle a déclenché une tempête politique après avoir qualifié Kali de “divinité mangeuse de viande et acceptant l’alcool”. Cependant, Moitra a refusé de bouger de sa position et a qualifié la controverse de “faux sentiment du BJP et de ses trolls”. Dans une interview exclusive avec News18, elle avait également clarifié son parti en se distanciant de son point de vue.

“Ma déclaration était factuelle et basée sur l’expérience de la vénération de Maa Kali par ses fidèles et de ce qu’elle représente pour moi. Je ne vois aucune controverse là-dedans. La controverse est le faux sentiment du BJP et de ses trolls qui veulent détourner l’attention de leur agenda pour diviser les citoyens de ce pays en utilisant la religion comme outil. Ils veulent imposer leur idée monolithique de l’hindouisme à chaque hindou, où ils décideront qui est hindou et qui ne l’est pas et comment nos dieux et déesses doivent être adorés », avait-elle déclaré à News18.

