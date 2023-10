Le député du Congrès de Trinamool, Mahua Moitra, a fréquemment interagi avec des journalistes du Financial Times, du New York Times, de la BBC et de plusieurs publications nationales, a affirmé aujourd’hui l’homme d’affaires Darshan Hiranandani dans une déclaration sous serment explosive. L’homme d’affaires s’est retrouvé au centre d’un tourbillon politique après que le député du BJP Nishikant Dubey a accusé Mme Moitra d’avoir pris de l’argent et des faveurs du groupe Hiranandani pour interroger le groupe Adani et cibler le Premier ministre Narendra Modi.

« Elle (Mahua Moitra) a également eu de fréquentes interactions avec des journalistes internationaux du Financial Times, du New York Times, de la BBC, ainsi qu’avec plusieurs publications indiennes », affirme l’affidavit.

Le député incendiaire a été « alimenté en informations non vérifiées sur Gautam Adani et ses sociétés » par plusieurs avocats et journalistes indiens, affirme-t-on.

« Mme Moitra, dans son effort, recevait de l’aide d’autres personnes comme Sucheta Dalal, Shardul Shroff et Pallavi Shroff, qui étaient également en contact avec elle et qui la nourrissaient de toutes sortes d’informations non vérifiées concernant Gautam Adani et son entreprises », lit-on dans l’affidavit, consulté par NDTV.

« Elle a également reçu des informations non vérifiées provenant de plusieurs sources, dont certaines prétendaient être d’anciens employés du groupe Adani. Certaines informations m’ont été partagées, sur la base desquelles j’ai continué à rédiger et à poster des questions en utilisant son identifiant parlementaire chaque fois que nécessaire », a déclaré M. Hiranandani.

Le journaliste Suchet Dalal a toutefois nié connaître personnellement Mme Moitra et a demandé l’aide du gouvernement pour « empêcher ce genre de calomnies de la part de certains escrocs ».

C’est complètement stupéfiant — je ne sais pas @MahuaMoitra personnellement – j’ai peut-être retweeté certains de ses trucs. Je ne connais pas Pallavi Shroff et je le savais #ShardulShroff il y a longtemps. Je défie quiconque de trouver des liens entre moi et eux. Ministre informatique demandeur @Rajeev_GoI… https://t.co/uwJ5JymOc3 – Sucheta Dalal (@suchetadalal) 19 octobre 2023

« C’est complètement stupéfiant – je ne connais pas du tout Mahua Moitra personnellement – ​​j’ai peut-être retweeté certains de ses trucs. Je ne connais pas Pallavi Shroff et je connaissais Shardul Shroff il y a longtemps. Je défie n’importe qui de trouver des liens. « C’est une fois que le gouvernement devrait aider à empêcher ce genre de calomnie de la part de certains escrocs », a-t-elle écrit sur X.

La semaine dernière, le député du BJP Nishikant Dubey, citant une lettre qu’il a reçue de l’avocat Jai Anand Dehadrai, a accusé Mme Moitra d’avoir accepté de l’argent et des faveurs de l’homme d’affaires Darshan Hiranandani pour poser des questions au Parlement afin de cibler le Premier ministre Modi et le groupe Adani. Le député s’est adressé au président du Lok Sabha, Om Birla, avec sa plainte et a exigé la suspension immédiate de Mme Moitra.

Suite à cela, le Président a renvoyé l’affaire au comité d’éthique du Lok Sabha, qui a demandé au député et avocat du BJP Jai Anand Dehadrai une audition le 26 octobre.

La députée du Congrès de Trinamool a nié toutes les allégations et s’est déclarée prête à faire face à une enquête.

(Avertissement : New Delhi Television est une filiale d’AMG Media Networks Limited, une société du groupe Adani.)