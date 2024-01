Mahua Moitra a demandé à quitter « immédiatement » son bungalow gouvernemental et a reçu un nouvel avis | Dernières nouvelles Inde

New Delhi: La Direction des Domaines, le département qui gère et entretient les propriétés officielles et résidentielles du gouvernement central, a demandé au leader du Congrès de Trinamool, Mahua Moitra, de quitter immédiatement le bungalow attribué par le gouvernement. Le bungalow lui avait été attribué en tant que députée (MP). Cependant, depuis qu’elle a été expulsée du Lok Sabha l’année dernière à cause du scandale du cash-for-query, le gouvernement lui a demandé de quitter cette somptueuse propriété.

Calcutta, 3 janvier (ANI) : Mahua Moitra, chef du Congrès de Trinamool, s’adresse aux médias à propos de la déclaration du ministre d’État chargé de la consommation, Sadhvi Niranjan Jyoti, mercredi à Calcutta. (Photo ANI)(ANI)

L’agence de presse PTI, citant une source du ministère du Logement et des Affaires urbaines de l’Union, a rapporté que Moitra avait été invité à quitter la maison immédiatement et qu’une équipe du département serait envoyée pour s’assurer que la propriété soit “libérée au plus tôt”.

“Depuis que l’avis d’expulsion lui a été délivré (Moitra) mardi, une équipe de fonctionnaires de la direction des domaines va maintenant être envoyée pour s’assurer que le bungalow gouvernemental soit libéré au plus tôt”, a déclaré une source à l’agence de presse.

Moitra a été expulsée du Lok Sabha le 8 décembre après que le comité d’éthique l’a reconnue coupable d’avoir partagé ses identifiants de connexion parlementaire avec l’homme d’affaires Darshan Hiranandani. Plus tôt, le député du BJP Nishikant Dubey avait déposé une plainte contre Moitra, affirmant qu’elle avait accepté des pots-de-vin en échange de questions posées à l’homme d’affaires au Lok Sabha. Pour sa défense, Moitra a déclaré qu’elle n’avait jamais accepté de pots-de-vin de la part de l’homme d’affaires et qu’elle avait partagé ses informations d’identification uniquement pour que son personnel tape ses requêtes sur le portail.

Après son expulsion, la Direction des successions lui a ordonné de quitter le bungalow avant le 7 janvier. Elle s’est adressée à la Haute Cour de Delhi contre cette ordonnance.

Le 4 janvier, la Haute Cour de Delhi a demandé à la dirigeante de Trinamool de s’adresser à la Direction des successions pour obtenir l’autorisation d’occuper le logement gouvernemental qui lui était attribué.

Le tribunal a observé que, selon les règles, les autorités peuvent autoriser un résident à rester plus longtemps que six mois. Il a toutefois déclaré que le DoE pouvait trancher sur son cas après avoir appliqué sa propre idée.

La Direction des Successions lui a envoyé ce mois-ci deux avis d’expulsion.