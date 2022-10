Mahsa Amini n’est pas morte de coups à la tête et aux membres, selon le coroner iranien

Le rapport d’un coroner iranien sur la mort de Mahsa Amini a déclaré qu’elle n’était pas décédée des suites de coups à la tête et aux membres, mais d’une défaillance de plusieurs organes causée par une hypoxie cérébrale ou un manque d’oxygène au cerveau, a rapporté vendredi l’agence de presse officielle IRNA.

La mort d’Amini, 22 ans, alors qu’il était détenu par la police des mœurs iranienne, a déclenché plus de deux semaines de manifestations à l’échelle nationale. Son père a déclaré qu’elle souffrait d’ecchymoses aux jambes et a tenu la police responsable de sa mort.

Le rapport du coroner indique que sa mort “n’a pas été causée par un coup à la tête et aux membres”. Il n’a pas précisé si elle avait subi des blessures.

Amini a été arrêté à Téhéran le 13 septembre pour “tenue inappropriée” et est décédé trois jours plus tard alors qu’il était en détention, déclenchant des manifestations qui représentent le plus grand défi lancé aux chefs religieux iraniens depuis des années.

Se référant au jour où elle s’est effondrée en garde à vue, le rapport du coroner a déclaré qu’elle avait repris conscience avant de retomber en raison de ce qu’il décrivait comme des maladies sous-jacentes.

“En raison de l’inefficacité de la réanimation cardio-respiratoire dans les premières minutes critiques, elle a souffert d’hypoxie sévère et par conséquent de lésions cérébrales malgré la récupération du fonctionnement cardiaque”, a-t-il déclaré.

“Elle est décédée des suites d’une défaillance de plusieurs organes causée par une hypoxie cérébrale.”

La famille a contesté les réclamations

L’avocat de la famille d’Amini, Saleh Nikbakht, avait précédemment déclaré au site d’information semi-officiel Etemadonline que des “médecins respectables” pensaient qu’elle avait été frappée en détention.

La police a nié qu’elle ait subi un quelconque préjudice.

La police avait précédemment déclaré qu’elle avait subi une crise cardiaque après avoir été emmenée dans un poste pour être “éduquée”.

Sa famille nie avoir eu des problèmes cardiaques.