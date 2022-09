Mahsa Amini: Les États-Unis imposent des sanctions à la police des mœurs iranienne alors que la protestation contre la mort d’une femme se poursuit | Nouvelles du Royaume-Uni

Les États-Unis ont imposé des sanctions à la police des mœurs iranienne et aux dirigeants des agences gouvernementales après que la mort d’une femme en garde à vue a déclenché des protestations et une condamnation mondiale.

Au moins neuf manifestants et deux agents des forces de sécurité ont été tués dans des manifestations violentes depuis le week-end suivant Décès de Mahsa Amini, 22 ans.

La police des mœurs a arrêté Mlle Amini la semaine dernière, affirmant qu’elle ne couvrait pas correctement ses cheveux avec le foulard islamique – connu sous le nom de hijab – qui est obligatoire pour les femmes iraniennes. Mlle Amini s’est effondrée dans un poste de police et est décédée trois jours plus tard.

Le Trésor américain a désigné les dirigeants du ministère iranien du renseignement et de la sécurité, les forces terrestres de l’armée, les forces de résistance Basij et d’autres forces de l’ordre pour les sanctions – qui leur refusent l’accès à leurs propriétés et comptes bancaires détenus aux États-Unis.

“Ces responsables supervisent les organisations qui recourent régulièrement à la violence pour réprimer les manifestants pacifiques et les membres de la société civile iranienne, les dissidents politiques, les militants des droits des femmes et les membres de la communauté bahá’íe iranienne”, a déclaré le Trésor dans un communiqué de presse.

Mahsa Amini. Photo : Centre pour les droits de l’homme en Iran



La police affirme que Mlle Amini est décédée d’une crise cardiaque et nie avoir été maltraitée, et le gouvernement a publié des séquences vidéo prétendant montrer le moment où elle s’est effondrée.

Mais sa famille affirme qu’elle n’avait pas d’antécédents cardiaques, et sa mort en garde à vue a déclenché des manifestations audacieuses de défi de la part des manifestants, face aux passages à tabac et à une possible arrestation.

Des experts indépendants affiliés à l’ONU ont déclaré jeudi que des informations suggéraient qu’elle avait été sévèrement battue par la police des mœurs, sans apporter de preuves.

Niloufar Hamedi, un journaliste qui a pris des photos à l’hôpital après la mort de Mme Amini, a été arrêté jeudi, selon l’avocat du journaliste, Mohammadali Kamfirouzi.

Il a dit que sa maison avait été perquisitionnée.

Nasibe Samsaei, une Iranienne vivant en Turquie, s’est coupé les cheveux lors d’une manifestation devant le consulat iranien à Istanbul



Les femmes se coupent les cheveux par solidarité

Des femmes sont descendues dans les rues de Téhéran et dans tout le pays et de nombreux Iraniens, en particulier les jeunes, sont venus voir sa mort dans le cadre de la répression brutale de la dissidence par la République islamique et du traitement de plus en plus violent des jeunes femmes par la police des mœurs.

Les manifestations se sont transformées au cours des cinq derniers jours en un défi ouvert au gouvernement, les femmes retirant et brûlant leur foulard obligatoire dans les rues et les Iraniens appelant à la chute de la République islamique elle-même.

“Mort au dictateur”, a été un cri commun dans les manifestations.

Ce sont les manifestations les plus graves depuis 2019, lorsque des protestations ont éclaté contre une hausse gouvernementale du prix de l’essence.

Un présentateur de télévision d’État a suggéré que le nombre de morts des manifestations de masse pourrait atteindre 17 – mais n’a pas précisé comment il avait atteint ce chiffre.

La mort de Miss Amini a également suscité la condamnation des États-Unis, de l’Union européenne et des Nations Unies.

Une vague de femmes du monde entier a mis en ligne des vidéos sur les plateformes de médias sociaux, se coupant les cheveux en solidarité avec les femmes iraniennes.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, qui était à New York jeudi pour l’Assemblée générale de l’ONU, a condamné la répression et a déclaré que l’Allemagne soulèverait la violation des droits des femmes au Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

“L’attaque brutale contre les femmes courageuses en Iran est aussi une attaque contre l’humanité”, a-t-elle déclaré.

Les gens allument un feu lors d’une manifestation contre la mort de Mahsa Amini



Le président iranien demande aux journalistes américains de porter le foulard

A New York, le président iranien Ebrahim Raisi est monté sur scène mercredi à l’Assemblée générale de l’ONU.

La présentatrice internationale en chef de CNN, Christiane Amanpour, a déclaré qu’elle avait prévu de confronter M. Raisi à propos des manifestations dans ce qui serait sa première interview aux États-Unis, mais la présidente s’est retirée lorsqu’elle a refusé de porter un foulard.

“Nous sommes à New York, où il n’y a pas de loi ou de tradition concernant le foulard. J’ai souligné qu’aucun président iranien précédent ne l’avait exigé lorsque je les ai interviewés en dehors de l’Iran”, a écrit la présentatrice anglo-iranienne à côté d’une photo du voile vide de M. Raisi. chaise.

“Je ne pouvais pas accepter cette condition sans précédent et inattendue”,

“Alors que les manifestations se poursuivent en Iran et que des gens sont tués, cela aurait été un moment important pour parler avec le président Raisi.”