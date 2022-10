Mahsa Amini: des affrontements éclatent alors que les gens pleurent la mort d’un adolescent

CNN

Des affrontements ont éclaté dans tout l’Iran mercredi alors que des milliers de personnes se sont rendues sur le lieu de sépulture de Mahsa Amini à Saqqez, une ville de la province du Kurdistan, pour marquer les 40 jours depuis sa mort, a annoncé l’agence de presse semi-officielle d’Etat iranienne ISNA.

Des manifestations ont balayé la République islamique à la suite du décès de la jeune Iranienne kurde de 22 ans, décédée le 16 septembre après avoir été arrêtée par la « police des mœurs » et emmenée dans un « centre de rééducation », prétendument pour ne pas avoir respecté les le code vestimentaire conservateur du pays.

Des manifestations à l’échelle nationale ont eu lieu en Iran mercredi pour marquer les 40 jours depuis la mort d’Amini, un jour de deuil important dans la tradition iranienne et islamique.

Les troubles sont survenus le même jour qu’au moins 15 personnes ont été tuées et 10 autres ont été blessées lors d’une “attaque terroriste” au sanctuaire de Shahcheragh dans la ville de Shiraz, dans le sud de l’Iran, selon les informations de l’IRNA. On ne sait pas si l’attaque de mercredi était liée aux manifestations.

L’ISNA a déclaré que les forces de sécurité “n’ont pas empêché” les manifestants de se rendre sur la tombe d’Amini à Saqqez, qui est également sa ville natale, mais ont signalé que des affrontements avaient eu lieu après que les gens aient quitté le site.

“Il n’y a pas eu d’affrontements entre les personnes en deuil et la police sur le lieu de sépulture, la plupart scandaient des slogans kurdes, certains se sont dirigés vers la ville avec l’intention d’affrontements, l’un d’eux a hissé le drapeau kurde”, a déclaré l’ISNA.

Dans des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, de grandes foules de personnes et des files de voitures se dirigent vers le cimetière Aichi de Saqqez où Amini est enterré. Des groupes de personnes dans les vidéos sont entendus scandant “femmes, vie, liberté” et “mort à ce régime tueur d’enfants”.

D’autres vidéos montrent des panaches de fumée s’élevant de plusieurs incendies dans les rues d’un autre quartier voisin. Des coups de feu se font entendre en arrière-plan tandis que des manifestants défilent dans les rues.

Une vidéo partagée par le groupe de défense des droits kurdes Hengaw et vérifiée par CNN montre les forces de sécurité déployées en grand nombre à Saqqez mardi soir, après que des militants ont appelé à des manifestations dans tout le pays pour marquer 40 jours depuis la mort d’Amini.

Le chien de garde d’Internet Netblocks a déclaré sur Twitter qu’une interruption quasi totale d’Internet avait été signalée dans la province iranienne du Kurdistan et à Sanandaj à partir de mercredi matin. Les nouvelles de l’État, l’ISNA, ont rapporté qu’à la suite “d’épidémies et d’affrontements dispersés”, Internet dans “la ville de Saqqez a été coupé pour des raisons de sécurité”.

Il n’y a aucune loi en Iran qui dit que le gouvernement ne peut pas interdire les cérémonies religieuses si l’État estime qu’il y a des problèmes de sécurité.

Par le passé, le gouvernement a interdit et attaqué des cérémonies religieuses en invoquant des raisons de sécurité et, dans d’autres cas, il a tendu la main aux familles pour leur demander de s’abstenir d’organiser des cérémonies de deuil publiques.

Le média d’État iranien IRNA a déclaré que la famille d’Amini avait fait une déclaration pour dire qu’elle ne marquerait pas son décès mercredi.

Le groupe de défense des droits kurdes Hengaw a déclaré que la famille Amini était “sous beaucoup de pression” de la part des forces de sécurité pour écrire cette déclaration, ajoutant qu’ils avaient menacé d’arrêter le frère d’Amini si la procession avait lieu.

De grandes manifestations ont éclaté à Téhéran mercredi, où les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants pleurant la mort d’Amini.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait des manifestants brûlant des poubelles et lançant des pierres. Les forces de sécurité ont pu être vues tirer des fusils à plomb en retour.

Un groupe de manifestants à Téhéran, qui seraient des médecins et des dentistes, a été vu en train de scander “liberté, liberté, liberté !”, selon une autre vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Une autre vidéo séparée montre des gaz lacrymogènes tirés dans leur direction.

Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran [IRGC] Des unités anti-émeutes ont été vues en train de défiler à Téhéran alors que les manifestations s’intensifiaient mercredi, selon une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Des unités similaires ont tiré sur un groupe de médecins qui manifestaient à Téhéran plus tôt dans la journée, forçant la foule à se disperser, selon la personne prenant la vidéo. On ne sait pas ce qui a été tiré dans la vidéo.

Des manifestations ont également eu lieu dans des universités à travers le pays, notamment l’Université de Ferdowsi à Mashhad ; Université Azad à Karaj; la branche des sciences et de la recherche de l’université islamique Azad de Téhéran ; et Université Azad – Kerman.

L’IRNA a rapporté mercredi que l’Université de technologie Sharif de Téhéran a annoncé que les classes de nouveaux étudiants “continueront à se tenir virtuellement jusqu’à nouvel ordre” en raison de la “persistance de certains problèmes et de l’absence d’un environnement calme”.

Alors que les manifestations font rage, les dirigeants internationaux ont condamné la répression des manifestants pacifiques par les forces iraniennes. Les États-Unis ont imposé mercredi une série de nouvelles sanctions contre les responsables iraniens impliqués dans la répression en cours.

Parmi les personnes visées par les sanctions figurent le commandant de l’organisation de renseignement du Corps des gardiens de la révolution islamique et le commandant adjoint des opérations du CGRI, ainsi que deux responsables de la province du Sistan-Baloutchistan, « site de certaines des pires violences de la dernière série de manifestations ». “, a déclaré le département du Trésor dans un communiqué.

Des experts des Nations Unies ont appelé à une enquête internationale indépendante sur la répression.

Les experts ont noté dans une déclaration de mercredi qu’un “nombre alarmant de manifestants ont déjà été arrêtés et tués, dont beaucoup sont des enfants, des femmes et des personnes âgées”, alors qu’ils appelaient le gouvernement à dire à la police de cesser l’utilisation excessive et force létale.