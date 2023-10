Mahsa Amini, décédée en garde à vue en Iran, reçoit le prix Sakharov des droits de l’homme

Mahsa Amini, la Kurde-Iranienne de 22 ans décédée en garde à vue en Iran l’année dernière, déclenchant des protestations mondiales contre la théocratie islamique conservatrice du pays, a reçu jeudi le plus grand prix des droits de l’homme de l’Union européenne.

Le prix de l’UE, nommé en l’honneur du dissident soviétique Andrei Sakharov, a été créé en 1988 pour honorer des individus ou des groupes qui défendent les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Sakharov, prix Nobel de la paix, est décédé en 1989.

Parmi les autres finalistes cette année figuraient Vilma Núñez de Escorcia et l’évêque catholique Rolando Álvarez – deux figures emblématiques de la lutte pour la défense des droits de l’homme au Nicaragua – et un trio de femmes de Pologne, du Salvador et des États-Unis menant une lutte pour « un avortement gratuit, sûr et légal. »

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 13 décembre.

Mouvement mondial

Amini est décédée le 16 septembre 2022, après avoir été arrêtée pour avoir prétendument violé la loi iranienne sur le port obligatoire du foulard. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a déclaré que cette journée « vivrait dans l’infamie », ajoutant que son « assassinat brutal marquait un tournant ».

« Cela a déclenché un mouvement dirigé par des femmes qui entre dans l’histoire », a-t-elle déclaré en annonçant l’attribution du prix à Amini et au mouvement Femme, Vie, Liberté en Iran. « Le monde a entendu les chants « Femmes, Vie, Liberté ». Trois mots qui sont devenus un cri de ralliement pour tous ceux qui défendent l’égalité, la dignité et la liberté en Iran », a déclaré Metsola.

Amini est décédée trois jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs iranienne. Alors que les autorités ont déclaré qu’elle avait subi une crise cardiaque, les partisans d’Amini ont déclaré qu’elle avait été battue par la police et qu’elle était décédée des suites de ses blessures.

Sa mort a déclenché des protestations qui se sont propagées à travers le pays et ont rapidement dégénéré en appels au renversement de la théocratie islamique iranienne vieille de quatre décennies. Les autorités ont réagi par une violente répression au cours de laquelle plus de 500 personnes ont été tuées et plus de 22 000 autres arrêtées, selon des groupes de défense des droits.

Les manifestations se sont en grande partie calmées au début de cette année, mais des signes de mécontentement subsistent. Pendant plusieurs mois, on a pu voir des femmes afficher ouvertement la règle du foulard à Téhéran et dans d’autres villes, provoquant une nouvelle répression au cours de l’été.

La récente hospitalisation de l’adolescente iranienne Armita Geravand, dans le cadre d’une apparente confrontation avec la police des mœurs, a ravivé la colère. Des groupes de défense des droits humains à l’étranger ont affirmé que Geravand aurait pu être poussée ou attaquée parce qu’elle ne portait pas le hijab, et ils ont exigé une enquête indépendante de la part de la mission d’enquête des Nations Unies sur l’Iran.

Téhéran a déclaré que Geravand était tombé dans le coma en raison de problèmes de santé.

L’honneur décerné à Amini fait suite à l’annonce faite plus tôt ce mois-ci que Narges Mohammadi, une militante iranienne emprisonnée, recevrait le prix Nobel de la paix cette année.

L’année dernière, le prix Sakharov a été décerné au peuple ukrainien et à ses représentants pour leur résistance à l’invasion russe et leur défi pendant la guerre en cours.