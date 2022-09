Mahsa Amini: cinq personnes tuées en Iran lors de manifestations contre la mort d’une femme, selon un groupe de défense des droits

CNN

—



Cinq personnes ont été tuées par les forces de sécurité iraniennes lors de manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini, qui était détenue par la police, selon un observateur des droits de l’homme.

L’Organisation Hengaw pour les droits de l’homme, une organisation enregistrée en Norvège qui surveille les violations des droits en Iran, a déclaré que cinq personnes avaient été tuées par balle lors de manifestations dans la région kurde de l’Iran lundi. Il a indiqué que 75 autres personnes avaient été blessées dans d’autres villes au cours du week-end.

La Haut-Commissaire par intérim des Nations Unies aux droits de l’homme, Nada Al-Nashif, a publié mardi une déclaration exprimant son inquiétude face à « la réaction violente de [Iranian] forces de sécurité » aux manifestations.

Pendant ce temps, le gouverneur de Téhéran, Mohsen Mansouri, a accusé les manifestants d’avoir attaqué la police et détruit des biens publics, affirmant dans un message sur Twitter lundi soir que les manifestants étaient “entièrement organisés et entraînés pour créer des troubles à Téhéran”.

CNN n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les rapports sur les décès et les blessures.

Les manifestations ont éclaté après la mort d’Amini, une Iranienne de 22 ans décédée à Téhéran après avoir été arrêtée par la police des mœurs iranienne la semaine dernière.

Des responsables iraniens ont déclaré qu’Amini était décédée vendredi après avoir subi une “crise cardiaque” et être tombée dans le coma après son arrestation mardi dernier. Cependant, sa famille a déclaré qu’elle n’avait pas de maladie cardiaque préexistante, a déclaré Emtedad News, un média iranien pro-réforme qui a affirmé avoir parlé au père d’Amini.

Des images de caméras de sécurité éditées publiées par les médias d’État iraniens semblaient montrer Amini s’effondrer dans un centre de “rééducation” où elle a été emmenée pour recevoir des “conseils” sur sa tenue vestimentaire.

La police de la moralité iranienne fait partie des forces de l’ordre du pays et est chargée de faire respecter les règles sociales strictes de la République islamique, y compris son code vestimentaire qui oblige les femmes à porter un foulard, ou hijab, en public.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a déclaré dans sa déclaration de mardi que la police des mœurs avait étendu ses patrouilles de rue ces derniers mois et soumis des femmes perçues comme portant le “hijab lâche” à des harcèlements verbaux et physiques et à des arrestations.

“(Le HCDH) a reçu de nombreuses vidéos vérifiées de traitements violents à l’encontre de femmes, notamment des gifles de femmes au visage, des coups de matraque et des jets dans des fourgons de police”, a-t-il déclaré.

Al-Nashif a déclaré que la mort d’Amini et les allégations de torture et de mauvais traitements doivent faire l’objet « d’une enquête rapide, impartiale et efficace par une autorité compétente indépendante ».

La police iranienne a déclaré que la mort d’Amini était un “incident malheureux” et a nié avoir été blessée physiquement pendant sa détention, a déclaré lundi l’agence de presse semi-officielle iranienne Fars News.

Des responsables iraniens ont déclaré avoir procédé à une autopsie du corps d’Amini. S’exprimant samedi à la télévision d’État, le directeur de l’Organisation médico-légale iranienne, Mehdi Forozesh, a déclaré que les résultats seraient rendus publics après un examen plus approfondi par des experts médicaux.

S’exprimant lors d’une conférence de presse lundi, le commandant de la police du Grand Téhéran, Hossein Rahimi, a déclaré que la police avait “tout fait” pour la maintenir en vie.

Mais les explications de la police n’ont pas été acceptées par les manifestants. L’ONU a déclaré que des milliers de personnes sont descendues dans les rues de villes telles que Téhéran, Ispahan, Karaj, Mashhad, Rasht, Saqqes et Sanandaj pour exiger justice et responsabilité.

L’agence de presse semi-officielle Fars a rapporté que les manifestants n’étaient “pas convaincus” par la justification de la mort d’Amini par la police et ont affirmé qu’elle était morte “sous la torture”.

Après la cérémonie funéraire d’Amini samedi, les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants dans sa ville natale de Saqqez, dans la province iranienne du Kurdistan, a déclaré Fars, tandis que l’agence de presse semi-officielle iranienne Mehr a déclaré que les manifestants exigeaient des réponses de la police et auraient jeté des pierres sur le bureau du gouverneur.

Fars a également publié une vidéo montrant des manifestants manifestant dans la capitale de la province du Kurdistan, Sanandaj, tard dimanche et scandant des slogans contre les responsables.

Une vidéo partagée par le Syndicat libre des travailleurs iraniens montrait des manifestants à Sanandaj scandant « mort au dictateur ». Une autre vidéo montrait des femmes enlevant leurs hijabs et les agitant en signe de protestation à Téhéran.

Par ailleurs, le chien de garde Internet NetBlocks a déclaré lundi que ses données en temps réel montraient une “interruption quasi totale de la connectivité Internet à Sanandaj”.