Mahsa Amini : « Assistant de police » mort et quatre officiers blessés lors de manifestations plus violentes | Nouvelles du monde

Une personne est morte mardi et quatre policiers ont été blessés lors de manifestations anti-gouvernementales en Iran, selon des informations.

L’agence de presse officielle IRNA a déclaré qu’un “assistant de police” est décédé des suites de ses blessures dans la ville méridionale de Shiraz et que 15 personnes ont été arrêtées.

“Mardi soir, des personnes se sont heurtées à des policiers et l’un des assistants de la police a été tué”, a déclaré l’IRNA. “Dans cet incident, quatre autres policiers ont été blessés à Chiraz.”

Des manifestations ont eu lieu à travers L’Iran depuis un Une femme de 22 ans est décédée après avoir été arrêtée par la police des mœurs à Téhéran et accusée d’avoir enfreint les règles strictes du hijab.

Les responsables ont déclaré que Mahsa Amini avait eu une crise cardiaque et avait été transportée à l’hôpital, mais sa famille accuse la police de sa mort et des rapports indiquent qu’elle a été battue avec des matraques et a subi une lésion cérébrale.

Lors d’une manifestation dans la ville de Sari, dans le nord du pays, la foule a applaudi lorsque des femmes ont mis le feu à leur foulard. Des manifestations ont également eu lieu à Istanbul, Toronto et Berlin en solidarité avec les manifestants iraniens et la famille de Mme Amini.

Les gens défilent à Istanbul en solidarité avec les manifestants en Iran



Auparavant, trois personnes, dont un garçon de 16 ans, avaient été tuées lors de manifestations en Iran. Une personne a été tuée lorsque les forces de sécurité ont ouvert le feu sur les manifestants dans la ville natale de Mme Amini, Saqez, lundi; un autre est mort et 15 autres ont été blessés à Divandarreh par des « tirs directs », selon l’Organisation Hengaw pour les droits de l’homme ; et une troisième personne a été tuée à Dehgolan lors d’affrontements entre la police et des manifestants.