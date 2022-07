Mahrez signe un nouveau contrat avec Man City

Londres (AFP) – Riyad Mahrez a signé vendredi une prolongation de contrat de deux ans avec Manchester City, champion de Premier League.

L’ailier algérien Mahrez a été récompensé par un nouveau contrat qui le maintient à City jusqu’en 2025 après les avoir aidés à conserver le titre anglais.

Depuis son arrivée de Leicester pour 60 millions de livres sterling (71 millions de dollars) il y a quatre ans, Mahrez a fait 189 apparitions pour l’équipe de Pep Guardiola, marquant 63 buts et fournissant 45 passes décisives.

Le joueur de 31 ans a remporté trois titres de Premier League, trois Coupes de la Ligue et une FA Cup avec City.

« Je suis très heureux de signer le nouveau contrat. J’ai apprécié chaque minute de mon temps ici. C’est un plaisir de faire partie d’un club aussi incroyable », a déclaré Mahrez.

“Nous avoir aidés à atteindre le succès que nous avons connu au cours des quatre dernières saisons a été inoubliable et nous a tous donné envie de chercher à accomplir encore plus.

“Je voudrais également remercier Pep, Txiki (Begiristain) et le staff technique, à la fois pour la manière dont ils m’ont aidé à évoluer en tant que joueur et pour m’avoir poussé à continuer à m’améliorer.

“Maintenant, je veux juste essayer de jouer mon rôle pour nous aider à réussir la saison prochaine et au-delà.”

Mahrez a marqué 24 buts pour City dans toutes les compétitions la saison dernière et semble prêt à jouer un rôle clé ce trimestre après les départs de Gabriel Jesus et Raheem Sterling.

“Riyad a joué un rôle majeur dans notre succès au cours des quatre années depuis qu’il nous a rejoint”, a déclaré le directeur du football de la ville, Txiki Begiristain.

“Il est l’un des ailiers les plus excitants du jeu et nous sommes tous très heureux de savoir qu’il fera partie de notre effort continu pour essayer d’obtenir plus de succès.”