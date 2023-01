Mahrez joue alors que City gère l’incroyable retour des Spurs

Manchester City est revenu d’un déficit de deux buts pour vaincre les Spurs jeudi. Les hôtes ont complété le retour grâce à quatre buts en seconde période, dont deux de Riyad Mahrez. Tottenham est entré à la mi-temps avec une avance, mais a finalement chuté 4-2 dans la nuit.

Bien que City ait dominé les premières étapes, ils ne pouvaient pas constituer une grande menace pour le but des Spurs. Cependant, Erling Haaland a eu deux belles occasions de trouver le fond des filets dans les cinq dernières minutes de la première mi-temps. L’attaquant superstar a d’abord vu un tir bien sauvé par Huge Lloris, puis a raté un filet ouvert avec une tête quelques instants plus tard.

Les Spurs frappent deux fois à l’approche de la mi-temps

Dejan Kulusevski a ouvert le score pour les Spurs à quelques minutes seulement du coup manqué de Haaland. City s’est tiré une balle dans le pied après une terrible passe du gardien Ederson à Rodri. Le milieu de terrain espagnol n’a pu récupérer qu’une partie du ballon, qui est finalement tombé dans les pieds de Kulusevski. Le Suédois a passé le ballon par Ederson et dans le filet.

https://twitter.com/NBCSportsSoccer/status/1616175847462912000

Les Spurs n’avaient pas encore fini de marquer en première mi-temps. Emerson Royal a doublé l’avance du visiteur deux minutes plus tard. Le défenseur s’est dirigé vers un rebond d’un tir de Harry Kane directement sur Ederson. Le travail de Kane pour garder le ballon en jeu avec un fantastique tacle glissé sur Rodri a essentiellement créé le but.

La ville revient contre les Spurs pour combler l’écart dans le tableau

City, cependant, est sorti en trombe en seconde période. Les hôtes ont répondu avec un but à peine six minutes après la pause. Le chaos s’est ensuivi à l’intérieur de la surface de réparation des Spurs après qu’Ilkay Gundogan et Jack Grealish aient tenté des tirs à bout portant. Julian Alvarez a bondi sur le ballon perdu et l’a ramené à la maison.

presque exactement deux minutes plus tard. Le Norvégien s’est accroché à un centre de Mahrez juste devant Lloris. Haaland ne manquerait pas cette fois. Le meilleur buteur de Premier League compte désormais 22 buts de haut niveau en seulement 18 matchs.

Mahrez a complété l’incroyable retour avec un but à la 64e minute. C’était le troisième but de City en 12 minutes en seconde période. L’Algérien a dépassé la défense des Spurs et a décoché un tir parfaitement placé pour battre Lloris au premier poteau. Le stade Etihad, typiquement calme, a éclaté lorsque le ballon est au fond des filets.

L’ailier de City a couronné cette soirée incroyable avec un autre but à la 90e minute du match. Mahrez a pris la poche de Clément Lenglet et a couru librement vers le but. L’Africain a ensuite envoyé le ballon sur un Lloris pressé pour s’assurer que les hôtes gagnaient le match.

La victoire de City place les champions en titre à seulement cinq points du leader de la Premier League, Arsenal. Les deux clubs doivent encore s’affronter deux fois en championnat avant la fin de la campagne.

PHOTO : IMAGO / PA Images