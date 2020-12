NOUVELLE-ORLÉANS: Patrick Mahomes a exposé son répertoire complet de lancers de bras latéraux, de passes poussées de style basket et de flips sournois tout en passant pour 254 verges et trois touchés, et les Chiefs de Kansas City ont prolongé leur séquence de victoires à neuf matchs avec un 32- 29 victoire sur les Saints de la Nouvelle-Orléans dimanche.

La défense de Kansas City a fait sa part pour gâcher le retour de Drew Brees après une fracture des côtes et un poumon perforé qui avait permis au passeur de battre le record de quatre matchs.

Alors que Brees a réussi 234 verges et trois touchés, il a complété moins de la moitié de ses passes et a été intercepté pour la quatrième fois seulement cette saison.

La victoire a maintenu les Chiefs, champions en titre du Super Bowl (13-1) en pole position pour capturer le seul bye des séries éliminatoires de l’AFC en tant que tête de série n ° 1. Les Saints (10-4), quant à eux, ont raté une chance de décrocher le NFC Sud pour une deuxième semaine consécutive et sont maintenant des tirs lointains pour capturer la tête de série du NFC.

Les passes de Mahomes ont été de 5 mètres chacune à Tyreek Hill et Mecole Hardman, ce dernier venant alors que l’agile QB des Chiefs colportait vers la ligne de touche gauche pour éviter la pression et relâchait un lancer dans le coin arrière de la zone des buts, où Hardman a pu l’accrocher dans la circulation tout en obtenant de justesse deux pieds dans les limites.

Le deuxième lancer de touché de Mahomes ressemblait plus à une aide au basket-ball, une passe de poitrine à l’ailier serré Travis Kelce coupant derrière les bloqueurs pour un score de 1 mètre.

Mahomes a ensuite utilisé un flip avant sournois à Kelce pour une conversion de 2 points après un touché de 12 verges par Le’Veon Bell pour le porter à 29-15 au quatrième quart.

Le TD de Bell est venu un jeu après l’ailier défensif des Saints Cameron Jordan a été signalé pour une faute personnelle et expulsé pour avoir frappé le garde droit Andrew Wylie après une passe incomplète.

Les Saints ont tiré 29-22 lorsque Trey Hendrickson a dépouillé Mahomes tout en effectuant son deuxième sac du match, établissant le score de 14 verges d’Alvin Kamara sur une courte prise et traversant un essaim de joueurs le long de la ligne de touche droite.

Kansas City a répondu avec un panier avec 4:18 à jouer, mais Brees a tiré la Nouvelle-Orléans dans un panier avec sa passe de 17 verges à Lil’Jordan Humphrey avec 2:06 à faire.

Avec deux temps morts restants, les Saints ont donné un coup de pied profond, mais n’ont pas pu empêcher Mahomes and Co. de manquer le temps.

Seulement 3000 billets ont été vendus pour ce match de marque entre les prétendants aux séries éliminatoires du Superdome, mais les participants ont eu un aperçu de première main des théâtres fascinants et non conventionnels de Mahomes.

Lors d’une conversion en troisième et huitième en première mi-temps, Mahomes s’est précipité à droite pour éviter le plaqueur défensif David Onyemata, puis s’est soudainement arrêté et a intensifié alors que Jordan, à sa poursuite, trébuchait. Mahomes a ensuite tiré une passe à Sammy Watkins pour un gain de 23 verges. Le jeu a prolongé le lecteur qui a culminé avec le TD de Kelce.

Les Saints ont brièvement pris une avance de 15-14 au début du troisième quart lorsque Brees a découvert que Latavius ​​Murray était découvert à la fin d’un jeu qui semblait s’effondrer et que le porteur de ballon a accéléré pour un touché de 24 verges.

Les Chiefs sont revenus définitivement sur leur prochaine série.

Le retour de Brees a eu un début difficile. Ses trois premières passes sont tombées incomplètes avant que sa quatrième ne soit interceptée par L’Jarius Sneed sur la ligne de 36 verges de la Nouvelle-Orléans, établissant le TD de Hill qui a porté le score à 7-0.

Brees avait besoin de plus d’un quart complet pour terminer une passe ou mener les Saints à un premier essai. Son premier achèvement est survenu lors de sa septième passe. Quelques jeux plus tard, il a frappé Emmanuel Sanders à 51 mètres sur la ligne de touche droite pour préparer la course TD de 1 mètre de Taysom Hill.

Les Saints l’ont réduit à 14-9 à la fin de la mi-temps avec une sécurité lors d’un retour de dégagement des Chiefs tâtonné dans la zone des buts par Demarcus Robinson. Le secondeur des Saints Alex Anzalone a tenté de tomber dessus dans la zone des buts, mais il a giclé au-dessus de la ligne de fond.

BLESSURES

Chiefs: Le demi offensif recrue Clyde Edwards-Helaire avait besoin d’aide pour se rendre aux vestiaires au quatrième quart, sans exercer de pression sur sa jambe gauche. Les Chiefs ont également annoncé que le secondeur Emmanuel Smith s’était blessé aux ischio-jambiers.

Saints: le receveur Tre’Quan Smith et le gardien Marcus Williams sont tous partis blessés à la cheville en seconde période.

SUIVANT

Chiefs: Accueillez Atlanta dimanche dans le premier de deux matchs à domicile pour terminer la saison régulière.

Saints: Clôturez leur calendrier à domicile contre le Minnesota le jour de Noël.

