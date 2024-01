Mahomes se prépare à nouveau pour Josh Allen, se compare à Brady-Manning

KANSAS CITY, Missouri – En tant que jeune fan de football, Patrick Mahomes a observé la grande rivalité des quarterbacks de l’époque, Tom Brady contre Peyton Manning, et espérait qu’un jour il pourrait faire partie de quelque chose de similaire.

Peut-être que maintenant il l’est. Dimanche, Mahomes et les Chiefs de Kansas City affronteront le quart-arrière Josh Allen et les Bills de Buffalo pour la troisième fois au cours des quatre dernières séries éliminatoires. Cela s’ajoute aux rencontres de saison régulière de chacune des quatre dernières saisons.

“Nous avons disputé beaucoup de gros matchs”, a déclaré Mahomes mercredi. “Je suis enthousiasmé par le défi. J’ai grandi en regardant ces [Brady-Manning] jeux et rappelez-vous combien de souvenirs j’en ai, et j’espère que nous pourrons également jouer à ces grands jeux et donner des souvenirs aux enfants qui viendront derrière nous.

Mahomes et Allen sont amicaux. Ils étaient coéquipiers il y a deux ans contre Brady et Aaron Rodgers lors de The Match, un événement annuel de golf de célébrités à Las Vegas.

“Lorsque vous affrontez vos amis, vous avez presque envie de gagner encore plus à cause de cela”, a déclaré Mahomes. “Josh est un mec génial. Je respecte sa façon de jouer au football et juste le gars qu’il est. Mais quand deux gars ultracompétitifs et amis en dehors du terrain s’affrontent, nous voulons évidemment tous les deux gagner. Nous voyons les uns les autres pendant l’intersaison, et vous voulez avoir un peu de ce droit de vous vanter. »

Mahomes a une fiche de 2-0 contre Allen en séries éliminatoires, y compris un match de division épique deux saisons avant que les Chiefs ne gagnent 42-36 en prolongation. Mahomes et Allen se sont combinés pour lancer sept passes de touché et sur plus de 700 verges.

Mahomes a une fiche de 1-3 contre Allen en saison régulière. Les Bills ont remporté trois victoires consécutives, toutes au Arrowhead Stadium, et ont battu les Chiefs 20-17 cette saison lors de la 14e semaine.

“Les projets de loi constituent un grand défi”, a déclaré Mahomes. “Je pense que tout le monde comprend qu’ils ont obtenu mon numéro à plusieurs reprises. Nous avons eu la chance de les obtenir en séries éliminatoires, mais ils nous ont battus plus tôt cette année. Nous comprenons donc que nous devrons jouer notre meilleur football pour gagner le match, surtout chez eux, mais il ne s’agit pas pour nous de mettre fin à la saison de quelqu’un. Il s’agit simplement d’avancer, d’essayer de trouver un moyen de survivre, d’avancer et d’accéder au tour suivant, et quoi qu’il en soit ce week-end. nous allons essayer de faire et d’essayer d’aller là-bas et de gagner un match de football. »

Le match de dimanche au Highmark Stadium sera le premier match éliminatoire sur route de la carrière de Mahomes. Le seul match en carrière de Mahomes à Buffalo a eu lieu en 2020, alors qu’il n’y avait pas de supporters dans le stade en raison de la pandémie de COVID-19.

“J’ai eu la chance de jouer beaucoup de matchs à domicile au Arrowhead Stadium et tout est parfait. [fallen] de cette façon”, a déclaré Mahomes. “Maintenant, nous avons la grande opportunité de partir sur la route, de jouer dans un environnement hostile, un environnement dans lequel je n’ai pas pu jouer avec des fans dans les tribunes, et même si je sais que ça va être hostile et il y aura des gens qui diront des conneries et tout comme ça, j’en suis excité parce que c’est l’un des meilleurs environnements du football, et vous voulez faire ça, quand vous grandissez en regardant ces matchs, c’est jouer le meilleur environnements et voyez à quoi ça ressemble.

Les Chiefs ont eu un meilleur bilan à l’extérieur d’Arrowhead cette saison, avec une fiche de 6-2 à l’extérieur de Kansas City et de 6-4 à domicile, y compris la victoire de la wild-card la semaine dernière contre les Dolphins de Miami.

“Je pense que c’est juste l’entraîneur [Andy] Reid”, a déclaré Mahomes. “Il prêche la communication, et vous devez avoir une communication non verbale chaque fois que vous jouez sur la route, et nous essayons de faire du bon travail dans ce sens, de pouvoir simplement être sur la même longueur d’onde, être capable d’exécuter à un niveau élevé et de ne rien laisser être trop positif ou trop négatif.

“Il s’agit simplement de rester équilibré et de vaquer à ses occupations de la bonne manière. Je pense que c’est important sur la route, car il semble qu’un mauvais jeu soit encore plus amplifié et qu’un gros jeu soit encore plus amplifié. Rester dans le processus est quelque chose que l’entraîneur Reid prêche et nous faisons un excellent travail. »