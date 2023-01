Mahomes le vieil homme parmi 4 QB du jeu de titre de conférence de la NFL

Patrick Mahomes sera le vieil homme parmi les quarts partants dans les matchs pour le titre de la conférence.

Le All-Pro de Kansas City, âgé de 27 ans, est le membre le plus âgé de l’un des plus jeunes groupes de quarts partants à se qualifier pour ce tour.

Les trois autres QB partants programmés dimanche sont Joe Burrow, 26 ans, pour Cincinnati, Jalen Hurts, 24 ans, pour Philadelphie et la recrue Brock Purdy, 23 ans, pour San Francisco.

La seule autre fois où les quatre QB partants du match pour le titre de conférence n’avaient pas encore eu 28 ans est survenue en 1996 lorsque Brett Favre (27 ans), Mark Brunell (26 ans), Drew Bledsoe (24 ans) et Kerry Collins (24 ans) y sont arrivés.

Arriver à ce stade n’est pas nouveau pour Mahomes et Burrow. Mahomes a atteint le match pour le titre de l’AFC au cours des cinq saisons en tant que partant et peut rejoindre Tom Brady en tant que seul QB partant à atteindre le Super Bowl trois fois au cours de ses six premières saisons avec une victoire dimanche.

Burrow a remporté son cinquième départ en séries éliminatoires la semaine dernière contre Buffalo, rejoignant Russell Wilson (six) et Ben Roethlisberger (cinq) en tant que seuls QB à avoir remporté au moins cinq départs au cours de leurs trois premières saisons dans la NFL.

Alors que Burrow était le choix de repêchage n ° 1 en 2020 et Mahomes est allé 10e en 2017, Hurts et Purdy ont eu des voyages plus improbables jusqu’à cette étape.

Hurts a été choisi au deuxième tour en 2020 et Purdy est allé avec le dernier choix du repêchage de 2022. Le vainqueur dimanche rejoindra Colin Kaepernick, Russell Wilson, Nick Foles et Jimmy Garoppolo comme les seuls des 192 QB pris après le premier tour du repêchage depuis 2002 à se rendre au Super Bowl.

Purdy a déjà connu un parcours remarquable, rejoignant Joe Flacco (2008) et Mark Sanchez (2009) en tant que seules recrues à avoir remporté deux départs en séries éliminatoires. Les seules autres recrues à se rendre au match pour le titre de la conférence étaient Shaun King (1999) et Roethlisberger (2004), qui l’ont fait avec une victoire après un laissez-passer.

Purdy cherche à devenir la première recrue à se rendre au Super Bowl, ces quatre autres perdant tous. Ils avaient une note combinée de 51,8 passeurs dans les matchs pour le titre avec neuf interceptions, quatre passes TD et seulement 196,8 verges par match.

REMATCH

Les Bengals et les Chiefs se rencontreront dans le match pour le titre de l’AFC pour la deuxième saison consécutive, rejoignant une compagnie rare pour les matchs revanche du match pour le titre.

Depuis la fusion en 1970, les seules autres équipes à s’affronter dans le match pour le titre de conférence lors de saisons consécutives sont les Cowboys et les 49ers (1970-71, 1992-94), les Steelers et les Raiders (1974-76), les Oilers and Steelers (1978-79), les Browns and Broncos (1986-87) et les Ravens and Patriots (2011-12).

Dans cinq de ces six matchs revanche précédents, l’équipe a remporté la première rencontre et a également remporté la seconde, seuls Baltimore et la Nouvelle-Angleterre se séparant. Les Raiders de 1976 et les 49ers de 1994 ont remporté le match de la trilogie après avoir perdu les deux premiers.

RAYURES

Les 49ers et les Bengals se dirigent vers le week-end de championnat sur des séquences impressionnantes.

San Francisco a remporté 12 matchs consécutifs et Cincinnati en a remporté 10 de suite, rejoignant 10 autres équipes qui ont atteint ce tour sur une séquence de victoires d’au moins 10 matchs.

La dernière équipe à le faire était les Patriots de 2007, qui ont remporté 17 matchs de suite avant de battre San Diego pour se qualifier pour le Super Bowl. Leur tentative de perfection s’est terminée par une défaite contre les Giants.

Sur les 10 équipes précédentes à remporter des séquences de victoires d’au moins 10 matchs dans le match de championnat, seules deux n’ont pas réussi à se qualifier pour le Super Bowl : les Steelers de 1976 et 2004.

Cinq des 10 ont tout gagné, avec les Patriots de 2003, les Giants de 1986, les 49ers de 1984, les Raiders de 1976 et les Dolphins de 1972 qui ont remporté les championnats.

Washington en 1983 et Atlanta en 1998 ont rejoint les Patriots de 2007 en tant que perdants du Super Bowl.

GROS ROUGE

L’entraîneur de Kansas City, Andy Reid, a franchi d’autres étapes avec sa dernière victoire en séries éliminatoires, qui lui a donné 10 avec les Chiefs et 10 avec Philadelphie.

Les 20 victoires totales de Reid en séries éliminatoires sont à égalité avec le Temple de la renommée Tom Landry pour le deuxième plus grand nombre de l’histoire de la NFL, derrière seulement Bill Belichick avec 31.

Reid a entraîné une équipe au match pour le titre de conférence 10 fois au cours des 22 dernières saisons, de 2001 à 2004 et en 2008 avec Philadelphie et les cinq dernières saisons avec Kansas City.

Les seuls entraîneurs avec plus d’apparitions au titre de conférence à l’ère du Super Bowl sont Belichick (13) et Landry (12).

Reid et les Chiefs ont également rejoint les Patriots de Belichick (2011-18) et les Raiders de John Madden (1973-77) en tant que seules équipes à y arriver cinq saisons consécutives.

JUSTE POUR LE PLAISIR

Le botteur de San Francisco Robbie Gould a prolongé sa série de perfection en séries éliminatoires.

Gould a effectué les quatre essais de placement contre Dallas dimanche, ainsi que sa seule tentative de point supplémentaire. Cela a rendu Gould parfait sur les 67 coups de pied qu’il a tentés en 15 matchs d’après-saison pour les 49ers, les Giants et Chicago. Il a marqué les 29 buts sur le terrain et les 38 points supplémentaires.

Le seul autre botteur de l’histoire de la NFL qui est parfait en séries éliminatoires avec au moins 10 buts sur le terrain est Brandon McManus, qui est 10 pour 10 sur les buts sur le terrain et 3 pour 3 sur les points supplémentaires.

___

AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl et https://twitter.com/AP_NFL

Josh Dubow, Associated Press