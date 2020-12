NOUVELLE-ORLÉANS: L’entraîneur des Saints Sean Payton a sérieusement envisagé de rédiger Patrick Mahomes en 2017.

Mais les Saints devaient se classer 11e au classement général et Kansas City a échangé contre Mahomes au choix n ° 10.

Le quart-arrière record Drew Brees avait alors 38 ans, mais n’avait pas l’intention de prendre sa retraite. Et il s’est avéré que les Saints se sont retrouvés avec l’un des plus grands projets de l’histoire de la franchise cette année-là.

Cela a commencé avec la recrue défensive de l’année 2017, le demi de coin Marshon Lattimore, qui a eu sa première chance de voir comment il se débrouillait contre Mahomes and Co. dimanche lorsque les Saints (10-3) accueillent les Chiefs, champions en titre de la NFL (12-1 ) dans un aperçu potentiel du Super Bowl.

Tout a fonctionné pour le mieux, a déclaré Lattimore. Il fait son truc là-bas. Je fais mon truc ici. Donc, tout le monde a gagné.

Et oui, je suis excité de le jouer parce que c’est l’un des grands quarts à venir, a poursuivi Lattimore. Donc, vous savez que notre jeu va être très avancé, et vous savez qu’il va être prêt pour lui.

Avec l’aide de meneurs de jeu tels que le receveur Tyreek Hill et l’ailier serré Travis Kelce, Mahomes mène la NFL en verges par la passe avec 4208 et a son équipe en pole position pour défendre son titre du Super Bowl.

Être aussi jeune et aussi talentueux que lui est rare, a déclaré l’entraîneur des Chiefs Andy Reid à propos de Mahomes. Pour lui, avoir excellé comme il l’a fait est un véritable hommage à l’enfant et les gènes que ses parents lui ont donnés en font également partie et à quel point il travaille dur.

Les Chiefs ont le meilleur bilan de l’AFC. Mais pour s’assurer que cela reste ainsi une autre semaine, il faut une victoire contre une équipe des Saints en compétition qui cherche à rebondir après une défaite époustouflante à Philadelphie. Les Saints peuvent remporter le NFC Sud pour une quatrième saison consécutive avec une victoire (ou une défaite à Tampa Bay).

Ce sera une grande bataille, a déclaré Lattimore. J’ai l’impression d’être empilés, tout comme ils sont empilés. Donc, nous allions jouer et le meilleur homme gagnerait.

OPTIONS QUARTIER RETOUR

Les Saints ont ajouté de l’intrigue à leur situation de quart-arrière cette semaine en désignant Brees éligible pour revenir de la réserve blessée. Brees a raté quatre matchs depuis qu’un sac contre San Francisco l’a laissé avec de multiples fractures des côtes et un poumon perforé.

Taysom Hill a débuté à la place de Brees, avec une fiche de 3-1.

Les chefs ont été obligés de se préparer pour les deux QB.

Il ne fait aucun doute qu’ils sont différents, a déclaré le coordinateur défensif des Chiefs Steve Spagnuolo, qui en 2012 occupait le même poste à la Nouvelle-Orléans. Vous parlez d’un futur Hall of Famer (à Brees) et d’un gars (à Hill) qui joue du très bon football qui nous donne la menace supplémentaire de courir le ballon.

Nous devons défendre le schéma, a poursuivi Spagnuolo. Ils se débrouillent très bien avec ceux qu’ils y placent. Il y a beaucoup d’autres armes là-bas en plus du gars qui prend le ballon sur le snap.

PAT EN NOIR

Payton a déclaré que Mahomes et Lattimore étaient les deux prospects à l’étude pour la Nouvelle-Orléans au 11e rang du repêchage de 2017 lorsque les chefs ont échangé et rendu la décision facile.

Mahomes se souvenait avoir fait un bon entraînement pour les Saints, mais je n’avais pas l’impression qu’ils allaient me chercher avec Drew toujours là. … Ils ont un excellent joueur avec Marshon, donc je suis sûr qu’ils en sont toujours satisfaits.

Sans parler du reste de cette classe de draft.

Les Saints ont choisi le plaqueur droit partant actuel Ryan Ramczyk plus tard au premier tour et l’actuel gardien partant Marcus Williams dans le second. Ils ont échangé pour remporter la recrue offensive de l’année 2017 Alvin Kamara au troisième tour du même tour, ils ont également repêché l’ailier défensif Trey Hendrickson, qui cette saison est devenu l’un des leaders du limogeage de la NFL.

ATTRAPER KELCE

L’ailier serré des Chiefs Travis Kelce a une chance d’effacer des records lors des trois derniers matchs de la saison régulière. Il a besoin de 128 verges de réception pour battre le record de George Kittles (1377) pour une volée serrée, et pourrait devenir la première volée serrée de l’histoire de la ligue pour mener la NFL en réception de verges. Son 26e match de 100 verges ou plus égalerait Tony Gonzalez pour le plus dans l’histoire des Chiefs. Il a besoin de 10 prises pour devenir la première volée serrée de l’histoire de la NFL avec plusieurs saisons de 100 prises.

Si vous regardez l’histoire, regardez les saisons serrées, il a eu l’une des meilleures, a déclaré Mahomes. Ensuite, vous regardez la façon dont il bloque pour ses coéquipiers, c’est vraiment une saison spéciale.

SAVEUR LOCALE

Le demi offensif Chiefs Clyde Edwards-Helaire est originaire de Louisiane qui se prépare à jouer dans le Superdome pour la deuxième fois en moins d’un an. En janvier dernier, il a aidé LSU à battre Clemson pour le titre national et les cuivres des Saints le regardaient.

C’était quelqu’un que nous aimions vraiment, a déclaré Payton. J’adore la façon dont il est construit. Vous ressentez une robustesse.

Edwards-Helaire mène les Chiefs avec 724 verges et quatre touchés se précipitant pour aller avec 293 verges et un score de réception.

Il fait tellement de choses bien, a déclaré Payton. C’était un excellent choix.

___

L’écrivain AP Sports Dave Skretta de Kansas City, Missouri, a contribué.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL