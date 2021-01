Qu’importe que Patrick Mahomes ait été assommé et sorti d’un match il y a à peine une semaine. Il allait toujours jouer dimanche contre Buffalo, et parce que c’est le championnat de l’AFC au lieu de, disons, la semaine 3 de la saison régulière, la seule façon dont la star des Chiefs n’aurait pas effacé le protocole de commotion cérébrale de la NFL est s’il avait une dent visible dans le côté de sa tête.

C’est le danger de commotions cérébrales. Malgré tous les progrès de la science, vous ne pouvez pas voir une commotion cérébrale en temps réel, la façon dont une radiographie confirmera un biceps déchiré ou un genou meurtri. Nous connaissons les dommages causés par des coups répétés à la tête sur le long terme, mais uniquement en étudiant les cerveaux autopsiés. Ainsi, même les meilleurs médecins d’aujourd’hui ne peuvent noter les symptômes que lorsqu’ils surviennent (confusion, maux de tête et nausées, entre autres) et prendre le mot des joueurs lorsqu’ils se sont arrêtés, puis deviner quand il est prudent de reprendre une activité normale sans parler d’une activité aussi anormale que football professionnel.

C’était assez bien pour Mahomes.

En fait, je viens juste de sortir du protocole, a-t-il annoncé après l’entraînement vendredi. Mahomes sourit et ressemblait à l’homme de 25 ans le plus heureux et le plus sain du monde.

La semaine a juste été un tas de tests, un tas de choses différentes juste pour m’assurer que je suis prêt à partir et qu’il n’y a pas d’effets persistants ou quelque chose comme ça, mais tout a été bon, a-t-il ajouté. J’ai parcouru ce que les trois, quatre médecins différents ont dit, tout avait l’air bien, et je n’en suis plus maintenant.

Chaque fois qu’un quart-arrière de la franchise se précipite sur le terrain après un remue-méninges très public, leurs fans, agents, propriétaires d’équipe et commissaire Roger Goodell gardent tous les doigts croisés jusqu’à ce qu’ils aient des crampes. Troy Aikman et Steve Young l’ont fait plus d’une fois au cours de longues carrières de joueur et les deux, heureusement, n’ont montré aucun dommage durable et ont créé des seconds actes animés à la télévision.

Mais les choses étaient différentes quand ils ont quitté le jeu il y a une vingtaine d’années. Les commotions cérébrales étaient considérées à peine plus qu’un risque professionnel occasionnel, se moquait de la visite du Sandman. Les joueurs de ballon inquiets de perdre une place dans l’équipe ont depuis longtemps appris l’astuce de saisir un genou ou une autre partie du corps pour gagner du temps alors qu’ils luttaient pour éclaircir leur vision ou simplement se tenir carrément sur deux pieds.

Il y avait une chance à l’époque que Patrick revienne dans le match, a déclaré l’entraîneur de Kansas City Andy Reid aux journalistes le lendemain du jour où Mahomes avait été mis bas dans un match contre les Browns. Vous l’avez vu remonter le tunnel. Au moment où il est arrivé à ce point, il se sentait plutôt bien.

Heureusement, ces jours sont pour la plupart derrière nous. La NFL, réprimée en partie par un règlement de plus d’un milliard de dollars avec des joueurs à la retraite ayant souffert de problèmes neurologiques, n’essaie plus d’éluder les dangers des commotions cérébrales. Chaque équipe dispose d’un personnel médical de premier ordre, et la surveillance commence au moment où les joueurs sont transportés dans ces tentes médicales bleues pop-up sur la ligne de touche. Le protocole en cinq phases des ligues pour autoriser les joueurs à reprendre l’entraînement et les matchs, mis en place pour la première fois en 2009, est basé sur les derniers conseils médicaux et approuvé par un neurologue qui travaille pour la NFL mais pas pour l’équipe.

Les joueurs, eux aussi, ne peuvent plus prétendre ne pas connaître les risques encourus. Mais les récompenses, la fortune immédiate et peut-être une renommée durable l’emportent presque toujours sur tout danger potentiel qui se cache dans une vingtaine d’années. Pour quelqu’un comme Mahomes, déjà le meilleur jeune joueur du jeu et une autre grande scène déjà posée, la tentation de mettre son pouce sur l’échelle est encore plus grande.

Dites simplement qu’il a mal à la tête vendredi, mais que les trois ou quatre derniers jours ça va, Brett Favre a déclaré à Pro Football Talk dans une interview la semaine dernière. Va-t-il leur dire? J’en doute. Il veut jouer.

Jusqu’à il y a 10 ans, il n’y avait pas de protocole en place, et une fois que vous vous sentiez mieux, ce qui pouvait prendre trois ou quatre heures, vous reveniez jouer, a ajouté Favre. Il voudra jouer.

Ce jeu du chat et de la souris continuera jusqu’à ce que la médecine conçoive un test pour déterminer si un joueur a été victime d’une commotion cérébrale sur place, à quel point et quand son cerveau a suffisamment guéri pour reprendre le jeu. Les chercheurs ont commencé à se concentrer sur la présence de certaines protéines dans le sang après la commotion cérébrale qui peuvent apporter des réponses, mais celles-ci sont encore loin. En attendant, c’est à chaque joueur de se protéger.

Quand vous êtes dans le moment, et que vous êtes jeune, vous êtes à l’épreuve des balles, mec. Mais j’ai 51 ans, a dit Favre, et je me demande ce que demain va apporter, à cause des commotions cérébrales plus que tout.