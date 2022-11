Mahomes aide les Chiefs à dépasser les Titans 20-17 en prolongation

KANSAS CITY, Mo. (AP) – Patrick Mahomes a couru pour le touché égalisateur et la conversion de 2 points à la fin du quatrième quart, Harrison Butker a expié deux ratés précédents en donnant le coup de pied au panier en prolongation, et les Chiefs de Kansas City a battu les Titans du Tennessee 20-17 dimanche soir.

Mahomes était 43 sur 68 pour 446 verges avec un touché et une interception, et Mecole Hardman a également eu une course de TD, alors que les Chiefs (6-2) se sont ressaisis d’un déficit de 17-9 pour battre les Titans pour la deuxième fois seulement dans le sept dernières rencontres.

L’entraîneur des Chiefs Andy Reid s’est amélioré à 21-3 après un laissez-passer en battant une franchise qui a longtemps été son ennemi juré. Il n’avait que 2-9 contre les Titans – diable, Reid a trois victoires contre les Chiefs – dont une défaite 27-3 à Nashville l’année dernière.

Les choses tournaient en spirale vers une autre déception, la façon dont Derrick Henry grignotait du terrain contre la défense de Kansas City et la façon dont les Titans (5-3) fermaient Mahomes and Co. au quatrième quart.

En effet, le temps manquait aux Chiefs lorsqu’ils ont pris le relais sur leur propre ligne de 7 mètres. Mais à la manière vintage de Mahomes, le quart-arrière aux bras forts a poussé son équipe vers le bas. Sa course de 20 verges sur les troisième et 17 a maintenu la conduite, et sa course de touché de troisième et 9 ainsi que sa course de conversion de 2 points ont noué le match avec 2:56 à faire.

Après que les Chiefs aient remporté le tirage au sort, les Titans les ont presque arrêtés près du milieu de terrain, mais Noah Gray a fait une prise spectaculaire sur le troisième et le premier pour maintenir le lecteur en vie. Puis, quand ils ont eu les Chiefs face aux quatrième et premier aux Titans 13, Mahomes a trouvé JuJu Smith-Schuster pour un premier essai qui a maintenu le lecteur en vie – et l’horloge en mouvement.

Butker a percé ses 28 verges pour donner l’avantage à Kansas City avec 4:04 à faire en prolongation.

Les Chiefs ont continué à bourrer Henry, puis ont limogé la recrue des Titans Malik Willis lors de matchs consécutifs, avant de frapper son quatrième lancer pour mettre fin au match et envoyer des feux d’artifice dans le ciel au-dessus du stade Arrowhead.

Henry a terminé avec 115 verges au sol et deux touchés pour les Titans. Mais il n’a pas reçu beaucoup d’aide de Willis, qui a obtenu son deuxième départ à la place de Ryan Tannehill, blessé, et n’était que 5 sur 16 pour 80 verges.

Les Chiefs ont pensé que la meilleure façon d’arrêter Henry, qui avait couru pour 219 verges et deux touchés la semaine dernière contre Houston, était de le garder hors du terrain. Ils ont ouvert le match avec une marche de 15 jeux qui a pris 8 minutes et demie et s’est terminée par un panier, puis a forcé un botté de dégagement et a parcouru 79 verges avec Mahomes trouvant Hardman pour le touché.

Au total, les Chiefs ont tenu le ballon près de 13 des 15 minutes du premier quart-temps.

Les Titans se sont finalement lancés dans la seconde, et c’est Willis qui a utilisé ses jambes pour déséquilibrer Kansas City. La recrue aux pieds de flotte a brouillé deux fois pour un bon métrage avant qu’Henry ne transforme un claquement direct en une course TD de 4 verges.

Après avoir forcé un botté de dégagement, Henry est retourné au travail. Il a traversé la ligne sans être touché et a finalement été traîné 56 mètres plus tard. Ensuite, le porteur de ballon de 247 livres a pénétré dans la zone des buts pour donner aux Titans une avance de 14-9.

C’était le 74e touché en carrière d’Henry, le faisant passer devant Earl Campbell pour le plus de l’histoire de la franchise.

Les Chiefs, quant à eux, se sont révélés totalement incapables de diriger le ballon. Et les Titans ne s’inquiétant plus d’arrêter la ruée, ils ont commencé à faire pression sans relâche sur Mahomes dans la poche. Le premier sac de Denico Autry a forcé un botté de dégagement, puis son deuxième sur troisième et 1 près du milieu de terrain a empêché Kansas City d’obtenir des points juste avant la mi-temps.

Les Titans ont finalement prolongé l’avance lorsque Mahomes a été choisi par la recrue Roger McCreary, préparant le panier de 44 verges de Randy Bullock. Mais leur propre attaque a commencé à s’essouffler, et malgré le panier manqué de Butker – il a également raté un point supplémentaire plus tôt – les Chiefs ont réussi à obtenir le touché tardif dont ils avaient besoin pour forcer les prolongations.

TANNEHILL A ESSAYÉ

Tannehill a été limité à l’entraînement mercredi et vendredi mais ne s’est pas entraîné du tout jeudi et était discutable pour le match. Il a essayé de s’échauffer mais n’a jamais planté sa cheville malade avant de quitter le terrain avec l’entraîneur du Tennessee Mike Vrabel environ deux heures avant le coup d’envoi. Il a été rendu inactif 30 minutes plus tard.

BLESSURES

Titans: FS Josh Thompson est parti en seconde période avec une blessure au genou. LB Bud Dupree est parti avec une blessure à la hanche.

Chefs: CB Jaylen Watson a atterri maladroitement sur son cou en première mi-temps, bien qu’il soit finalement revenu au match.

SUIVANT

Les Titans rentrent chez eux pour affronter Denver dimanche.

Les Chiefs reçoivent la visite de Jacksonville dimanche.

___

AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl et https://twitter.com/AP_NFL

Dave Skretta, l’Associated Press