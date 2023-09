Mahmoud Charr : Je ne suis pas intéressé à combattre Anthony Joshua, je vais battre Jarrell Miller et passer à Tyson Fury | Nouvelles de boxe

Mahmoud Charr s’attend à combattre Jarrell Miller ensuite alors qu’il vise un tir contre le champion des poids lourds WBC Tyson Fury.

Charr, 38 ans, a défié Vitali Klitschko pour la ceinture WBC il y a plus de dix ans.

Bien que Miller ait échoué aux tests antidopage lors des combats avec Anthony Joshua et Jerry Forrest qui ont ensuite été annulés, il est revenu à l’action l’année dernière et a récemment battu Lucas Browne à Dubaï.

Mahmoud Charr a suggéré que combattre Anthony Joshua pourrait rapporter de l’argent mais que pour lui, « l’héritage est le but ».





Charr espère le combattre ensuite, à Lagos au Nigeria, même s’il dit que ce lieu pourrait encore être changé à Las Vegas.

« Je vais battre Miller et je veux passer à Tyson Fury », a déclaré Charr. Sports aériens.

« Fury et moi, ce sera le meilleur combat du moment dans le divertissement des poids lourds.

« Je cherche toujours à combattre les meilleurs, c’est Fury en ce moment. »

Charr a affirmé qu’il ne voudrait même pas combattre Anthony Joshua.

« Beaucoup de gens me disent [to] combattez Anthony Joshua après cela. Vraiment, je ne suis pas intéressé à le combattre », a-t-il insisté. « Je veux un héritage. Si je veux être le meilleur, je dois battre le meilleur. Tyson Fury est mon objectif, rien d’autre.

« Je sais qu’AJ c’est de l’argent mais l’argent ne m’attire pas », a-t-il ajouté. « L’héritage est l’objectif. »

Charr a été réintégré en tant que titlist « régulier » de la WBA. Il s’agit de la ceinture secondaire des poids lourds de la WBA, Oleksandr Usyk détient son championnat principal ou « Super » des poids lourds.

Le promoteur de Jarrell Miller estime qu’il mérite une chance de rédemption





C’est un combat que l’équipe de Miller voit comme une opportunité. « En tant que champion des poids lourds, je pense qu’il viendrait au Royaume-Uni pour montrer son désir absolu de combattre les meilleurs, même dans leur jardin », a déclaré Dmitry Salita, promoteur de Miller. Sports aériens.

« Nous explorons les meilleures possibilités possibles mais je sais que Jarrell aimerait s’établir au Royaume-Uni, surtout à la lumière de tout ce qui s’est passé.

« La plupart des rois actuels des poids lourds [like] Joshua et Fury sont au Royaume-Uni. Jarrell rêve depuis longtemps de les combattre.

Il a ajouté : « Obtenir ce titre des poids lourds et enfin combattre les meilleurs de la division serait une rédemption pour Jarrell qui a connu les hauts et les bas de ce sport. Maintenant, en tant que combattant mature et expérimenté, je crois qu’il a l’attitude mentale nécessaire pour atteindre son potentiel. »