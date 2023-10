Mahmoud Abbas et l’Autorité palestinienne peinent à se faire entendre dans le contexte de la guerre entre Israël et Gaza

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM — Alors que les militants du Hamas ravageaient Israël samedi et que les frappes israéliennes pleuvent sur Gaza, le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas était dans sa base à Ramallah. Il a passé des appels, tenu des réunions et publié des déclarations. Les Palestiniens ont le droit « de se défendre contre le terrorisme des colons et des forces d’occupation », a-t-il déclaré après une discussion avec des responsables de la sécurité.

Sa réponse formelle a souligné la position affaiblie de l’Autorité palestinienne et son leadership sclérosé alors que le Hamas, son rival de longue date qui dirige la bande de Gaza, a mené l’attaque terroriste la plus meurtrière de l’histoire d’Israël et a menacé d’entraîner la région dans un conflit prolongé.

Abbas est soutenu par l’Occident mais est largement impopulaire dans les territoires palestiniens, où les gens bouillonnent face aux bombardements israéliens sur Gaza et à une année de raids meurtriers en Cisjordanie. Son gouvernement autocratique est considéré par de nombreux Palestiniens comme une extension de l’occupation israélienne.

Alors que Gaza se prépare à ce qui devrait être une vaste invasion terrestre israélienne – et que les alliés du Hamas au Liban et en Syrie s’engagent dans des échanges transfrontaliers – l’absence publique de leadership politique palestinien ajoute au chaos.

Le « silence de l’Autorité palestinienne reflète une faiblesse très évidente », a déclaré Rula Shadeed, codirectrice de l’Institut palestinien pour la diplomatie publique, basé à Ramallah. « Et aussi que leurs mains sont liées. La manière dont ils ont mené la lutte de libération n’a en aucun cas été fructueuse.»

« C’est très dangereux », a-t-elle ajouté. « Nous ne savons pas comment cela va se passer. »

Hussein el-Cheikh, proche d’Abbas et secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine, a déclaré mardi sur X, anciennement Twitter, que les responsables palestiniens « ont demandé que de la nourriture et des fournitures médicales soient acheminées d’urgence à notre peuple dans la bande de Gaza, mais Israël a refusé ». .»

A 87 ans, Abbas en est à la 18e année d’un mandat de quatre ans à la tête de l’Autorité palestinienne, établie comme gouvernement intérimaire par les accords d’Oslo de 1993. Les accords donnaient à l’autorité une souveraineté partielle sur certaines parties de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui, avec Jérusalem-Est, étaient censées faire partie d’un futur État palestinien. Pourtant, les cartes d’Oslo ne reflètent plus les réalités du terrain ; l’espoir d’une solution à deux États s’éloigne d’année en année.

Les colonies israéliennes et le contrôle militaire sur les territoires occupés ont continué de s’étendre. Le Hamas, un mouvement islamiste engagé dans la destruction d’Israël, a rejeté dès le départ le processus de paix.

En 2007, à la suite d’élections contestées à Gaza, le Hamas a violemment évincé l’Autorité de la bande. Israël a imposé un blocus terrestre et maritime sur la petite enclave côtière et a mené quatre guerres à Gaza dans les années qui ont suivi. La cinquième, dont beaucoup craignent qu’elle soit la plus meurtrière, a été déclarée dimanche.

Les combats ont commencé samedi lorsque, sous le couvert de milliers de roquettes tirées depuis Gaza, des centaines d’hommes armés du Hamas ont franchi le mur frontalier de haute technologie israélien et terrorisé les villes du sud. Ils ont tué plus de 1 200 personnes et ramené plus de 100 otages dans la bande de Gaza.

Israël a répondu par une campagne incessante de frappes aériennes sur Gaza, tuant plus de 1 000 personnes, selon le ministère palestinien de la Santé. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti samedi les habitants de Gaza de « partir maintenant », mais la plupart n’ont nulle part où aller. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a ordonné un « siège complet » de l’enclave, coupant l’accès à l’électricité et aux fournitures de base.

Le lourd bilan civil et les scènes de destruction ont déclenché la colère dans toute la Cisjordanie, où Israël a fermé les routes et augmenté les points de contrôle pour les Palestiniens. Les forces israéliennes ont tué 23 Palestiniens en Cisjordanie depuis samedi, selon le ministère de la Santé à Ramallah.

Au moins 179 Palestiniens ont été tués sur tout le territoire depuis janvier, selon les Nations Unies, faisant de 2023 l’année la plus meurtrière pour les Palestiniens de Cisjordanie depuis deux décennies. Il y a également eu une recrudescence des attaques violentes perpétrées par des colons israéliens, encouragées par les membres d’extrême droite du gouvernement de Netanyahu.

Les forces de sécurité israéliennes et palestiniennes ont eu du mal à contenir la montée de nouveaux groupes militants dans les camps de réfugiés palestiniens. Certains ont des liens avec des groupes armés plus établis, dont le Hamas, mais la plupart sont peu organisés. La majorité des combattants sont jeunes et pauvres. Ils en ont assez de l’occupation et sont déçus par leurs dirigeants à Ramallah.

« Les Palestiniens ont résisté en Cisjordanie et ils ont payé un prix très élevé », a déclaré Mustafa Barghouti, un homme politique palestinien qui dirige l’Initiative nationale palestinienne. Il a déclaré que le Hamas avait agi en partie « à cause de ce qui se passait en Cisjordanie ».

Abbas se retrouve désormais pris entre deux feux, comme il l’a été pendant une grande partie de sa carrière politique – critiqué par Israël et les États-Unis pour ne pas condamner la violence des militants, et par les Palestiniens pour ses liens étroits avec Washington et la coopération sécuritaire de l’Autorité avec Israël.

Les événements à Gaza « augmentent le poids politique du Hamas et diminuent le poids politique et l’influence de l’Autorité palestinienne », a déclaré Ghassan Khatib, un responsable du Hamas. ancien ministre palestinien du Plan. « Parce que le moment est venu de se battre. Et les partis populaires sont ceux qui participent aux combats.»

Husam Zomlot, l’ambassadeur palestinien en Grande-Bretagne, a rejeté ces affirmations.

« C’est nous qui représentons le peuple palestinien », a-t-il déclaré. Les institutions nationales palestiniennes, y compris l’autorité, « ne peuvent jamais perdre leur pertinence. Ce sont les seuls représentants nationaux, régionaux et internationaux du peuple palestinien.

La stratégie d’Abbas pour Gaza, a déclaré Zomlot, était double : mobiliser des ressources humanitaires pour Gaza et faire pression pour une fin diplomatique à la guerre.

Zomlot a grandi dans le camp de réfugiés de Rafah à Gaza. Il s’est rendu pour la dernière fois dans le Strip il y a deux semaines pour les funérailles d’un oncle.

Lundi, une frappe aérienne israélienne a tué sa cousine, son mari, deux de leurs enfants, sa belle-mère et deux autres membres de sa famille dans leur maison du nord de Gaza, a-t-il déclaré. Les jumeaux de 2 ans de son cousin sont en soins intensifs.

En tant que groupe militant, « le Hamas ne fait pas partie de nos institutions nationales », a-t-il déclaré. « Ils ont leurs propres calculs. »

Mais ce qui se passera à Gaza dans les semaines à venir aura un écho dans toute la Cisjordanie, faisant probablement remonter à la surface la colère et la frustration refoulées.

Les accords de paix d’Oslo, a déclaré Shadeed, ont non seulement échoué, mais « ont été un outil pour maintenir le statu quo en Cisjordanie, l’augmentation des colonies, l’annexion de facto ».

Israël a cherché à maintenir l’Autorité palestinienne faible, a déclaré Barghouti. Désormais, a-t-il déclaré, les dirigeants palestiniens doivent « faire tout ce qu’ils peuvent pour aller dans le sens d’unifier les Palestiniens ».

Mkheimer Abusada, l’un des analystes politiques les plus respectés de Gaza, n’avait pas de politique en tête lorsqu’il a été contacté par téléphone depuis la ville de Gaza. « Pourquoi posez-vous des questions sur l’Autorité palestinienne ? » il a dit. « Pourquoi ne posez-vous pas de questions sur la création d’un couloir humanitaire ? Il y a 2 millions de personnes qui sont prises au piège par Israël, sans aucun passage sûr. »