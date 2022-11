Mahler passe un moment. Il doit remercier Lydia Tár pour cela.

Pour une symphonie autrichienne de 70 minutes jouée pour la première fois il y a plus d’un siècle, la Cinquième de Mahler se présente étonnamment comme la chanson de la saison.

Non, Gustav Mahler n’a pas occupé les 10 premières places du Billboard Hot 100, car Taylor Swift a fait la semaine dernière, et le quatrième mouvement luxuriant de la pièce n’a pas encore été coopté par la foule TikTok. Mais la symphonie, qui joue un rôle central dans le nouveau drame de Cate Blanchett, “Tár”, semble avoir une façon de rester avec le public longtemps après qu’il a quitté le théâtre, se frayant un chemin sur les listes de lecture de promenade, de nettoyage et de cuisine des auditeurs qui pourraient autrement être plus enclins à Adele, OneRepublic ou Beyoncé.