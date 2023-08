Mahisha Dellinger détaille le défilé de mode ‘CURLS On The Runway’

Dimanche, Dellinger a déclaré au rédacteur en chef de BOSISP Danielle Canada que redonner aux propriétaires d’entreprises noires et aux femmes entrepreneurs noires, en particulier, est profondément ancré dans son ADN.

Elle a également souligné qu’elle est passionnée par elle Académie des femmes noires qui gagnent des millions qui se concentre sur la création de millionnaires à partir du segment d’entrepreneurs à la croissance la plus rapide.

« JP Morgan était là et a organisé un concours de pitch et a accordé des subventions », a déclaré Dellinger à propos de l’académie. « Ils reviennent l’année prochaine parce qu’ils ont été tellement impressionnés. Donc, c’est une fois que vous avez « réussi »… vous arrêtez-vous simplement, ou revenez-vous en arrière et aidez-vous quelqu’un d’autre ? C’est le but de pourquoi je le fais. À qui on donne beaucoup, on demande beaucoup.

Elle a ensuite parlé de l’importance de la représentation, en particulier pour ses trois filles et a partagé que CURLS met l’accent sur la majesté des couronnes des femmes noires en leur permettant d’aimer leurs mèches telles quelles, aucun produit modifiant la texture n’est nécessaire.

Avant de terminer sa conversation avec BOSSIP pour lancer son défilé de mode intentionnellement entièrement noir et élégant, Dellinger a partagé quelques mots inspirants sur le fait d’être une femme entrepreneure noire alors que ce mois des affaires noires se poursuit.

« Ça veut tout dire [to me]», a déclaré Dellinger. « Cela signifie représentation. Cela signifie que des filles comme moi des projets, du mauvais côté des pistes, peuvent le faire, j’en suis un excellent exemple. Je n’avais pas de mère et de père ou de famille pour me donner de l’argent pour démarrer. Je n’avais pas de feuille de route. Je n’avais pas de mentor. Je n’avais pas beaucoup de choses.

Ce que je veux dire, c’est que toutes les choses qui me manquaient m’ont poussé à le vouloir encore plus. Et si je peux le faire, vous le pouvez aussi, et c’est ce que j’essaie de transmettre aux femmes que je rencontre tous les jours.