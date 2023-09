Mahira Sharma respire la chaleur dans une superbe robe verte courte ; les fans sont impressionnés par sa transformation

Mahira Sharma est magnifique chaque jour et sa dernière apparition rend les fans fous. Le Grand patron 13 La star déborde de chaleur dans cette robe verte sexy, et vous ne pouvez tout simplement pas la quitter des yeux. Mahira a récemment été massivement critiquée pour sa prise de poids jusqu’à ce qu’il soit rapporté que l’actrice prenait du poids à cause de son film en punjabi, et la diva fait tourner les têtes avec sa transformation. Mahira était extrêmement magnifique dans cette petite robe verte, et les fans sont impressionnés par sa transformation et la qualifient de beauté avec charme et la comparent à Grand patron 13 célébrité et actrice de Bollywood Shehnaaz Gillqui laisse souvent bouche bée devant son apparence après sa transformation massive.