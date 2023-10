Mahira Khan partage sa première photo avec son mari Salim Karim, les célébrités de Bollywood et pakistanaises font « mashallah »

Mahira Khan ils se sont mariés pour la deuxième fois le 2 octobre. La populaire actrice pakistanaise a trouvé l’amour auprès d’un homme d’affaires, Salim Karim. Mahira Khan a utilisé son compte Instagram et a partagé une photo du mariage. Elle a également partagé une vidéo très émouvante qui devient virale en ligne. Dès que Mahira a partagé la publication, les acteurs pakistanais et bollywoodiens ont souhaité au couple leur mariage.

Mahira Khan partage une belle photo de son mariage avec Salim Karim

Mardi, Mahira Khan a partagé une magnifique photo de mariage avec son désormais mari sur l’application de partage de photos. La photo montre Mahira dans les bras de Salim. Les deux se touchent le nez, ce qui est l’un des gestes les plus romantiques. Mahira est d’une beauté à couper le souffle tandis que Salim la complimente lors d’un gala bandh. Le grand mariage a été une affaire extrêmement émouvante et privée. Mahira a écrit « Bismillah » dans la légende pour marquer le nouveau départ de sa vie. La photo de Mahira devient virale dans l’actualité du divertissement.

Des célébrités pakistanaises et bollywoodiennes souhaitent à Mahira Khan son mariage

De nombreux acteurs pakistanais tels que Maya Ali, Iqra Aziz, Aima Baig, Saboor Ali, Urwa Hocane et Mawra Hocane et bien d’autres lui ont souhaité leur mariage. Des célébrités de Bollywood telles que Rhea Kapoor, Sonam Kapoor, Mouni Roy et d’autres célébrités ont également souhaité à Mahira Khan son grand mariage. Le manager de Shah Rukh Khan, Pooja Dadlani, a également aimé la publication partagée par Mahira sur son compte Instagram. Découvrez les vœux ici :

Mahira Khan partage la vidéo de son mariage

L’actrice de Raees a partagé une vidéo en ligne dans laquelle on a vu la magnifique cérémonie du Nikah. Le fils de Mahira était avec elle tout au long du mariage. Et quand ils ont dit « Qubool Hai » et se sont embrassés, la famille de Mahira a fondu en larmes. Mahira et Salim ont également fondu en larmes. La vidéo est devenue virale en ligne.

Mahira Khan était auparavant mariée à Ali Askari. Ils ont un fils ensemble. Mahira et Ali se sont séparés en 2015. Mahira et Salim se sont mariés à Bhurban le 2 octobre.

Mahira Khan a fait ses débuts d’actrice à Bollywood avec Raees face à Shah Rukh Khan. Les fans ont apprécié la chimie de Mahira avec la star de Jawan et Pathaan. Malheureusement, après la sortie du film, les acteurs pakistanais se sont vu interdire de travailler en Inde. Récemment, des joueurs de cricket pakistanais ont obtenu des visas pour la Coupe du monde ICC. Et cela amène maintenant les fans à se demander si les acteurs pakistanais seraient à nouveau autorisés à travailler en Inde.