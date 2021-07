Mahira Khan, la co-vedette de SRK ‘Raees’, dit qu’elle n’est pas ‘riche’, éclaircit l’air sur son travail de nez et son mariage secret

L’actrice pakistanaise Mahira Khan qui a fait la une des médias pour ses débuts époustouflants à Bollywood face à la superstar Shah Rukh Khan dans le film « Raees » de 2007, a récemment parlé de la lutte contre l’anxiété et le stress, et de diverses autres questions qui lui ont été posées au fil des ans, notamment si elle avait le nez amélioré chirurgicalement et son mariage secret.

Dans le récent tournage vidéo de son entreprise numérique Mashion, Mahira Khan a répondu calmement à toutes les questions et hypothèses infâmes sur sa vie personnelle et a révélé s’il y avait une vérité à leur égard.

La première hypothèse faite à son sujet était qu’elle était « secrètement mariée ». Mahira répond en disant » Non, je ne suis pas mariée en secret » et demande aux fans s’ils peuvent repérer une bague sur ses doigts alors qu’elle lève les mains pour la montrer à la caméra. » Voyez-vous une bague ? Si je me marie, alors je vous le ferai savoir. Et pensez-vous que si j’étais marié, vous ne le sauriez pas tous ? Kyunki yeh log Stories aur yeh sab lagate hai (Parce que maintenant, tout le monde publie des Stories Instagram et des choses comme ça). Allez! Je ne suis pas marié, je ne suis même pas fiancé », a ajouté Mahira.

Elle demande ensuite à Siri d’appeler son « mari secret » avec moquerie. « Siri (assistante virtuelle sur son téléphone), j’aimerais appeler mon mari secret », a-t-elle déclaré. Comme le dit la voix de Siri, « Appel du mari secret », a fait remarquer Mahira, « Haw! »

Pour les non-spécialistes, Mahira était auparavant mariée à Ali Askari. Le couple a divorcé en 2015 et l’actrice est maintenant mère célibataire de leur fils de 11 ans, Azlan.

Une autre supposition des fans était qu’elle avait signé un film avec la star hollywoodienne Tom Cruise, à laquelle elle a dit en plaisantant: « Tom, mon amour, je suis vraiment désolée que cela ait fui. J’ai essayé de le cacher pendant si longtemps. Je suis sûr que vous sont excités et je suis sûr que votre équipe l’a divulgué. Mais de toute façon, je vous verrai bientôt! »

Lorsqu’un fan a mentionné qu’elle n’était pas aussi riche qu’elle en avait l’air, Mahira a répondu par l’affirmative en disant: « Vous avez tout à fait raison de deviner cela. Je ne sais pas à quel point j’ai l’air riche, mais je ne suis pas aussi riche que les gens le pensent Je n’ai pas de ligne de voitures, de jet privé et d’équipe… ce n’est pas ma vie, mais je suis très reconnaissant pour ce que j’ai et tout ce que j’ai est suffisant.

Une autre hypothèse des fans à laquelle Mahira a répondu était de savoir si elle s’était fait refaire le nez. Lorsqu’on lui a demandé si elle s’était fait refaire le nez, Mahira a répondu : « D’accord, tu dois zoomer sur mon nez. Je n’ai pas eu de refaire le nez. Si j’avais eu un refaire le nez, j’aurais été comme… Et Babar n’aurait pas à faire autant de contours. »

Mahira a également parlé des problèmes d’image corporelle, de l’anxiété, du stress et a révélé comment même une de ses légendes était démesurée. « Ce serait un mensonge si je disais que je suis aux prises avec des problèmes d’image corporelle. Mais je peux comprendre les problèmes d’image corporelle. Tout le monde est sur les réseaux sociaux, vous n’avez pas besoin d’être une célébrité pour vivre cela. Parce que le genre d’images nous sortons constamment est irréel. Je lutte avec beaucoup d’autres choses. Je lutte contre l’anxiété, le stress et parfois, le fait d’être moi-même. Comme, j’avais l’habitude de rire, de parler et d’être drôle, quel que soit mon sens de l’humour Et maintenant, tout, même une légende, est pris et exagéré, donc cela vous rend un peu méfiant », a-t-elle déclaré.