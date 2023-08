Mahira Khan, Fawad Khan et Sanam Saeed se réunissent pour la première série sur le thème du Pakistan de Netflix

Fawad Khan et Mahira Khan joueraient dans une websérie pakistanaise pour Netflix. Le spectacle s’intitule Jo Bachay Hain Sang Samait Lo. L’émission serait le premier original de Netflix sur le thème pakistanais. Il projettera une galaxie de stars populaires au Pakistan, en Inde et dans d’autres pays d’Asie du Sud. La websérie sera une adaptation cinématographique du roman à succès de Farhat Ishtiaq. La nouvelle a été confirmée par le principal portail de divertissement Variety. L’émission Web mettra également en vedette la célèbre actrice pakistanaise Sanam Saeed aux côtés des deux stars susmentionnées.

La première série de Netflix sur le thème du Pakistan, Jo Bachay Hain Sang Samait Lo, est tirée d’un roman en ourdou du même nom. L’écrivain de renom Farhat Ishtiaq a écrit le roman en 2013. L’histoire tourne autour de Sikandar, un étudiant en droit de Harward et de Liza rencontrés en Italie. Selon Variety, Sikandar vit un incident qui change sa vie et l’oblige à tenir les autres à distance, tandis que Liza, une artiste talentueuse, déborde de vie mais a un passé troublé.

La série Web aura un casting massif comprenant Fawad Khan et Mahira Khan qui ont été vus pour la dernière fois dans La Légende de Maula Jatt, le film pakistanais le plus rentable de tous les temps. Le duo sera rejoint par la co-star du dernier film Hamza Ali Abbasi. L’autre co-star de Fawad Khan, Sanam Saeed de la série Zindagi, Barzakh, fera également partie de la prochaine websérie. Le casting comprend Ahad Raza Mir de la série Netflix Resident Evil et la saison 2 de World of Fire de la BBC, ainsi que Bilal Ashraf et Maya Ali de Yunhi. Il présente également des acteurs dramatiques bien connus comme Hania Aamir, Iqra Aziz, Khushaal Khan, Samina Ahmed, Omair Rana et Nadia Jamil.

La série est produite par Momina Duraid Films, une société basée à Dubaï, en collaboration avec FZ LLC. Momina Duraid est non seulement la productrice mais aussi la showrunner du projet. L’original pakistanais a reçu une commande de l’équipe Netflix Moyen-Orient et Afrique du Nord. Le tournage devrait avoir lieu au Pakistan, en Italie et au Royaume-Uni. La date exacte de sortie en streaming n’a pas encore été divulguée.