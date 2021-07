Mahira Khan est-elle secrètement mariée ? L’actrice demande à Siri de l’appeler « mari secret » – Regardez la vidéo ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Il existe de nombreuses spéculations sur la vie amoureuse de l’actrice pakistanaise Mahira Khan. L’actrice, qui a divorcé en 2015 d’Ali Askari, est désormais mère célibataire de son fils de 11 ans, Azlan.

Dans une nouvelle vidéo promotionnelle amusante pour sa société de médias Mashion, l’actrice a répondu à des hypothèses sur elle-même. Le premier étant qu’elle est « secrètement mariée ».

L’actrice de « Humsafar » a nié l’hypothèse comme fausse. « Non, je ne suis pas secrètement mariée », a déclaré l’actrice. Elle a en outre ajouté: «Voyez-vous une bague? Si je me marie, alors je vous le ferai savoir. Et pensez-vous que si j’étais marié, vous ne le sauriez pas tous ? Kyunki yeh log Stories aur yeh sab lagate hai (Parce que maintenant, tout le monde publie des Stories Instagram et des choses comme ça). Allez! Je ne suis pas mariée, je ne suis même pas fiancée », a déclaré Mahira.

Cependant, jouant alors avec l’hypothèse, la femme de 36 ans demande à Siri de l’appeler « mari secret ». « Siri, j’aimerais appeler mon mari secret », dit Mahira.

L’assistant téléphonique virtuel répond: « Appel du mari secret. » Mahira dit en taquinant: « Haw! »

L’autre question posée à l’actrice était que si elle avait fait un travail de nez, elle demande aux caméras de zoomer sur son nez et dit en souriant que sa maquilleuse n’aurait pas à faire autant de contours si elle l’avait fait.

Mahira Khan, qui a joué aux côtés de Shah Rukh Khan dans Raees (2017), a été aperçue avec l’idole de Bollywood Ranbir Kapoor à New York en septembre 2017. Les deux ont supposé qu’ils se fréquentaient secrètement à cette époque. Cependant, les choses ont rapidement tourné court et Ranbir sort actuellement avec bonheur avec Alia Bhatt depuis un certain temps maintenant.

Mahira, quant à elle, dit qu’elle est célibataire.