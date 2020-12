L’enthousiasme pour les courses hors route est à la hausse en Inde. Alors que le sport se développe, les VUS sont également conduits sur des conditions hors route par des experts familiers avec le terrain et les pistes. Ces experts guident généralement les propriétaires afin que le potentiel du véhicule puisse être pleinement exploré.

Dans une vidéo virale faisant des tournées sur Internet, un Mahindra Thar sauve un Range Rover Evoque coincé dans le sable. Dans la vidéo de près de sept minutes téléchargée par les vlogs SHRI, un Range Rover est coincé sur un terrain hors route, lorsqu’un Thar est amené à sauver le véhicule utilitaire sport (SUV).

La vidéo s’ouvre sur un site de sport hors route avec un terrain dégagé et du sable et des dunes autour. Et puis, on trouve un Range Rover Evoque qui est coincé dans le sable et qui ne peut pas bouger.

Regardez la vidéo ici:

Le véhicule est coincé dans le sable et à cause du sable meuble seulement, il n’a pas eu de traction sur ses roues. Quelques minutes plus tard, Evoque est tiré en attachant un treuil à l’arrière du SUV avec l’aide de Thar. Ensuite, le conducteur de Thar a éteint le véhicule lorsqu’il a commencé à surchauffer et son capot a été ouvert pour le refroidir.

Avec plus d’efforts et quelques essais supplémentaires, l’Evoque est à nouveau tiré. L’une des raisons pour lesquelles le Range Rover Evoque est resté bloqué peut être son manque d’expérience sur le sable. C’est un véhicule compact de luxe avec un système AWD et rivalise avec BMW X1, Audi Q3.

Mais dans la vidéo, le conducteur de l’Evoque a dû continuer à accélérer pendant que le véhicule était piégé et la forte pression des gaz a dû entraîner le patinage des roues, ce qui a permis de creuser davantage les pneus dans le sable.

Il faut être prudent lors de la conduite de tels véhicules sur des surfaces inconnues et s’assurer d’éviter les mouvements brusques afin que ses pneus ne restent pas coincés dans le sable meuble. Au cas où il se coincerait et qu’il semblerait que le véhicule s’enfonce plus profondément à mesure qu’il accélère, mettez simplement la voiture en marche arrière et accélérez sur le tronçon. La voiture franchira facilement les sections et sera retirée si elle a suffisamment d’élan.

Il y a de fortes chances que le véhicule reste bloqué en tout-terrain et c’est pourquoi c’est une option sûre de toujours voyager en groupe tout en sortant de la route ou en descendant les dunes. Juste au cas où une voiture tombe en panne ou se retrouve piégée, on ne se retrouverait pas coincé au milieu de nulle part sans aide. Il est également conseillé de toujours porter une corde de remorquage pour ces situations.