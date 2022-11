Mahindra Racing nomme Frédéric Bertrand au poste de PDG

L’équipe indienne de sport automobile Mahindra Racing a nommé lundi Frédéric Bertrand au poste de directeur général.

Il sera basé au siège social de Mahindra Racing à Banbury, en Angleterre, et relèvera de la présidente de l’équipe, Asha Kharga.

Dans ce rôle, Frédéric dirigera Mahindra Racing, l’une des équipes fondatrices et la seule équipe indienne à participer au championnat du monde de Formule E ABB FIA, qui entame sa neuvième saison.

“Frédéric apporte avec lui une excellente combinaison d’expertise dans l’industrie automobile associée à une spécialisation dans le sport automobile. C’est une période passionnante, alors que nous entrons dans la saison 9, qui mettra en vedette la toute nouvelle voiture Gen 3 », a déclaré le président de Mahindra Racing, Kharga, dans un communiqué.

“C’est aussi une année particulièrement importante pour Mahindra en tant qu’équipe fondatrice de Formule E. Pour la première fois dans l’histoire de la Formule E, l’Inde accueillera sa première course à Hyderabad en février 2023. Nous restons attachés à notre programme de mobilité électrique, qui est un marqueur fort de nos références en matière de développement durable.

Frédéric rejoint Mahindra Racing après avoir quitté la FIA, où il était directeur de la Formule E et des projets sportifs innovants.

Il a rejoint la FIA il y a dix ans en tant que chef du département sportif de la Fédération, où il a travaillé sur la stratégie et le développement dans un large éventail de disciplines, des monoplaces aux voitures de tourisme, en passant par les courses de camions, les courses de dragsters et les énergies alternatives.

Il a ensuite été nommé directeur des championnats du circuit de la FIA – poste dans lequel il était chargé de structurer et de promouvoir les séries officielles de courses sur circuit de la FIA à l’échelle internationale.

Frédéric a également dirigé le développement des programmes e-sports de l’instance dirigeante. Il a également été l’un des moteurs des FIA Motorsport Games, qui ont récemment conclu leur deuxième édition à Marseille (29-31 octobre).

Parlant de sa nomination, Frédéric a déclaré : “J’ai eu le privilège d’être témoin de la croissance de l’équipe Mahindra Formula E et je suis fier d’avoir été chargé de conduire l’équipe vers des performances et des résultats encore plus grands.”

