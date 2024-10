Mahima Chaudhry révèle qu’elle a supplié Ajay Devgn et Prakash Jha de garder secret son accident de voiture presque mortel : « Je craignais le boycott de l’industrie »

L’actrice Mahima Chaudhry a récemment raconté comment un grave accident s’est produit qui a failli faire dérailler sa carrière d’actrice lors du tournage de ‘Dil Kya Kare‘ en 1999. Elle a partagé avec Radio Nasha comment elle s’était retrouvée avec 67 morceaux de verre retirés de son visage après un accident de voiture alors qu’elle tournait pour un quart de travail matinal à Bangalore. À l’époque, elle craignait que ces blessures n’affectent sa carrière.

Mahima a rappelé qu’elle avait supplié la co-star et producteur Ajay Devgn et le réalisateur Prakash Jha de ne pas laisser la nouvelle être rendue publique si facilement. Elle craignait que si la nouvelle sortait, elle aurait été blessée au visage ; personne ne la laisserait entrer dans leur film et elle serait boycottée par toute l’industrie. Heureusement, Ajay et Prakash ont respecté sa décision, ont gardé le silence à ce sujet, et elle s’est bien rétablie et est retournée au travail.

Mahima a déclaré : « À l’époque, une telle blessure pouvait signifier la fin d’une carrière. « Aujourd’hui, les acteurs sont très appréciés pour leur force, mais à l’époque, c’était différent. L’actrice a déclaré qu’elle était même qualifiée de « scarface » dans un film. magazine de cinéma, mais sinon, l’industrie était favorable.

L’actrice a expliqué que l’accident l’avait épuisée mentalement et physiquement, même si elle avait subi plusieurs interventions chirurgicales, elle n’avait même pas pris confiance en elle. Cependant, c’est la peur de Mahima qui persistait et la faisait revenir au grand écran, mais elle continuait à incliner son visage pendant ses performances pour cacher ses cicatrices.

Aujourd’hui, Mahima remercie Ajay Devgn et Prakash Jha, affirmant qu’ils étaient à ses côtés pendant une période aussi difficile et l’avaient aidée à poursuivre sa carrière d’actrice.

