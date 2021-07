Mahima Chaudhry a critiqué en ligne pour avoir posé pour des paps avant de pardonner la mort du mari de Mandira Bedi, Raj Kaushal | Buzz News

New Delhi: L’actrice de Bollywood Mahima Chaudhry est récemment devenue la cible des trolls alors que les internautes ont exprimé leur désapprobation de son comportement « insensible » avant de s’excuser pour la mort du mari de l’actrice Mandira Bedi, Raj Kaushal. Dans une vidéo du célèbre photographe Viral Bhayani, l’actrice a été vue en train de poser pour les paps avec sa fille Ariana mercredi 30 juin, puis d’exprimer son chagrin face à la disparition du cinéaste.

Dans la vidéo virale, on voit Mahima vêtue d’un short avec une veste gris-vert tandis que sa fille porte un athleisure rouge. Le duo est tout sourire pour la caméra et après avoir posé pour les photographes, Mahima commence à interagir avec les paps et se souvient de feu Raj Kaushal. Elle sort son téléphone et montre à Paps une vieille photo inédite du réalisateur de sa jeunesse.

Elle a également dit à Paps qu’elle le connaissait depuis longtemps et qui a exprimé sa tristesse face à sa disparition inattendue.

Cependant, le fait qu’elle ait posé pour les paps avant de parler d’un sujet aussi sensible n’a pas été bien accueilli par les internautes. Beaucoup d’entre eux se sont rendus dans la section des commentaires pour critiquer l’actrice pour » avoir souri en parlant tout en exprimant son chagrin « . Un utilisateur a écrit : « Non, ce n’est pas cool. Très insensible », tandis qu’un autre a dit : « Est-ce qu’elle exprime son chagrin ???

Regardez la vidéo et les commentaires:

Mahima est une mère célibataire pour sa fille. L’actrice a divorcé de son mari Bobby Mukherji en 2013 et depuis lors, elle élève à elle seule Ariana.

Mercredi 30 juin, le cinéaste Raj Kaushal a subi une crise cardiaque massive et y a succombé. Le mari de l’actrice Mandira Bedi était un cinéaste et producteur de renom et avait 49 ans au moment de son décès.

En entendant la triste nouvelle de sa disparition, plusieurs de ses amis et fans célèbres se sont pressés sur les réseaux sociaux et ont présenté leurs condoléances à la famille. Raj Kaushal a été le producteur de films tels que Pyaar Mein Kabhi Kabhi (1999), Shaadi Ka Laddoo (2004), My Brother… Nikhil (2005), entre autres. Il devient réalisateur pour Pyaar Mein Kabhi Kabhi, Shaadi Ka Laddoo et Anthony Kaun Hai.