Mahima Chaudhary trollé pour avoir posé pour Paps avant d’exprimer son chagrin face à la mort du mari de Mandira Bedi, Raj Kaushal

Un court clip partagé par le célèbre photographe Viral Bhayani sur sa page Instagram a attiré l’attention des internautes. Dans la vidéo, on voit l’actrice Mahima Chaudhary posant avec sa fille Ariana et ses amis après qu’ils aient été repérés à Mumbai par les paps.

Mahima, sa fille et d’autres ont tous posé joyeusement pour la caméra alors que les paparazzis ont pris le temps de cliquer sur les photos d’eux. Mahima Chaudhry a été vue dans un haut gris, un short et une veste tandis qu’Ariana portait un jogging rouge associé à un haut noir et une veste rouge. Mahima et Ariana étaient toutes deux souriantes pour la caméra.

Cependant, la vidéo n’a pas été bien accueillie par les utilisateurs des médias sociaux, car il ne s’agissait pas seulement de Mahima et de sa fille posant pour les paps. Dans la vidéo, on voit Mahima sourire en se souvenant du mari de l’actrice et présentatrice de télévision Mandira Bedi, Raj Kaushal, décédé d’une crise cardiaque mercredi 30 juin.

Dans une conversation informelle avec les paps, Mahima a déclaré qu’elle connaissait Raj Kaushal depuis très longtemps tout en montrant une photo de lui et a déclaré qu’elle était extrêmement triste d’apprendre la nouvelle de sa disparition. Elle a également exprimé son inquiétude pour les enfants de Mandira, Vir et Tara.

Cependant, la vidéo n’a pas été bien accueillie par les internautes qui ont crié à Mahima d’être « insensible » et d’avoir posé pour la caméra avant de se souvenir de Raj Kaushal.

Regardez la vidéo ici :

« Non mec, ce n’est pas cool. Très insensible », a écrit un journaliste dans la section commentaires. « Insensibilité ki bhi Seema Hoti h », a commenté un utilisateur d’Instagram. « Est-ce qu’elle exprime son chagrin ??? Ça n’a pas l’air de… Sourire et poser », a demandé un internaute. « Comme elle est insensible !!! » a écrit encore un autre utilisateur d’Instagram.

Pendant ce temps, Mahima a profité de son compte Instagram mercredi pour présenter ses condoléances à la suite de la mort de Raj. « Extrêmement secoué Et attristé et incrédule d’apprendre votre départ soudain #rajkaushal. Parti trop tôt. Mon cher ami vous manquera. ..Je vous souhaite beaucoup de force mon cher @mandirabedi que Dieu soit avec vous et votre famille, » Mahima a écrit à côté d’une photo de Raj.

Pour les inexpérimentés, Mahima Chaudhary est loin des feux de la rampe depuis plusieurs années. Cependant, elle a récemment fait la une des journaux lorsqu’elle a expliqué pourquoi elle avait demandé le divorce de son mari architecte, Bobby Mukherjee en 2013.