Mahika Gaur : une adolescente anglaise promet de « continuer à être courageuse » après ses débuts au guichet | Actualités sur le cricket

Mahika Gaur n’est pas une jeune de 17 ans typique.

Peu de joueurs de cricket, encore moins d’adolescents, peuvent se targuer d’avoir fait deux débuts internationaux. Oh, et elle mesure 6 pieds 3 pouces, offrant cette hauteur et ce rythme meurtrier que les frappeurs finiront par craindre avec le temps.

Ses premiers débuts internationaux ont eu lieu à l’âge de 12 ans, pour les Émirats arabes unis contre l’Indonésie à Bangkok. Et jeudi, elle a réalisé son deuxième, pour l’Angleterre contre le Sri Lanka à Hove.

Naturellement, l’Angleterre ne lui disait qu’une seule chose : être elle-même et continuer à faire ce qu’elle faisait auparavant.

Gaur pense qu’apprendre des « meilleurs joueurs du monde » dans The Hundred est ce qui a aidé sa performance



« L’Angleterre ne cesse de me rappeler que rien ne change », a affirmé Gaur dans son entretien d’avant-match avec Sports aériens. « Ce que j’ai fait pour arriver ici, c’est ce dont j’ai besoin pour continuer.

« Je ne devrais pas m’éloigner trop de mon jeu qui consiste à essayer de prendre des guichets, de balancer le ballon et de continuer à être courageux. »

Malgré une pluie battante qui a contrecarré les plans de l’Angleterre dans le Sussex, Gaur s’est adaptée à son rôle.

Elle a livré un outswinger tardif parfait pour assurer le cuir chevelu précieux du skipper sri lankais Chamari Athapaththu alors que les hôtes ont remporté un match affecté par la pluie par 12 points sur DLS.

Alors que la météo a refusé à Gaur une manche de bowling complète et satisfaisante – la réponse du Sri Lanka a été limitée à six overs – le sertisseur du bras gauche aura hâte de goûter à un autre avant-goût lors du deuxième match de la série de trois matchs à Chelmsford samedi, en direct sur Sports aériens à partir de 14h.

La capitaine anglaise Heather Knight a déclaré à propos des débuts de Gaur après que le jeune couturier ait enregistré des chiffres de 2-16 en deux overs : « Mahika a été brillante à ses débuts.

Heather Knight a félicité la débutante Gaur pour avoir remporté son premier guichet international dans des conditions difficiles



« Nous avons eu une brève conversation avant de sortir, nous avions un plan clair et elle a été capable de l’exécuter très bien. Elle a joué là-bas avec un très bon videur, ce qui est agréable à voir, utilisant toute sa taille.

« C’est une bonne joueuse, ce qui est un peu différent pour nous.

« On n’obtient généralement pas ce genre de hauteur, en particulier de la part d’un bras gauche dans le cricket féminin, et le fait qu’elle lance le ballon tardivement est une compétence vraiment impressionnante.

« C’est évidemment une perspective passionnante et [it was] ça fait plaisir de la voir enfin faire ses débuts et avoir du succès. »

Le Sports aériens Les experts partageaient un sentiment similaire, Tammy Beaumont et Charles Dagnall étant enthousiasmés par ce que l’avenir leur réserve.

Regardez les moments forts alors que l’Angleterre bat le Sri Lanka par 12 points en DLS lors du premier international T20 à Hove



Beaumont, qui a joué un rôle essentiel lors du match nul 8-8 des Ashes contre l’Australie plus tôt cet été, a déclaré à propos de Gaur : « Je pense que sa taille aide.

« C’est un talent vraiment brut et je pense qu’il y a plus dans le réservoir en termes de vitesse qu’elle peut rassembler.

« Elle a une très bonne position des poignets, elle se lance dès le début. [in the innings] et pose beaucoup de problèmes. C’est difficile de la maîtriser. »

L’ancien couturier du Leicestershire et du Warwickshire, Dagnall, a déclaré que Gaur a « tant de promesses, tant de potentiel et beaucoup de qualité ».

Alice Capsey va énormement en écrasant trois six en un seul contre le Sri Lanka lors du premier T20



Il a déclaré : « Je la surveille depuis quelques années maintenant. Elle a une belle action reproductible, la position de son poignet est si bonne.

« Parce qu’elle a cette taille, elle peut rebondir sur une longueur légèrement plus grande que n’importe qui d’autre, donc cela peut surprendre les frappeurs. J’aimerais la voir l’utiliser un peu plus, montrer aux frappeurs qu’elle a ça dans sa manche. .

« Il y a tellement de choses à aimer chez elle. Une taille naturelle, un peu de rythme, et je pense qu’elle peut ajouter à cela, mais elle a 17 ans. C’est quelque chose à espérer dans les années à venir. »

