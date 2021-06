Mahhi Vij perd son frère à cause de COVID-19, remercie Sonu Sood de l’avoir aidé à se faire soigner

L’actrice Mahhi Vij a perdu son frère à cause de COVID-19 le 1er juin. L’actrice a partagé lundi 7 juin une publication sur son Instagram remerciant l’acteur Sonu Sood pour toute son aide pendant le traitement de son frère. Elle a écrit une note longue et sincère tout en partageant une capture d’écran du tweet de Sood.

Le tweet disait: « Un garçon de 25 ans que nous essayions de sauver a perdu sa bataille contre la covid aujourd’hui. Tous ces jours alors qu’il savait que ses chances de survie étaient minimes. Je parlerais au médecin tous les jours avec espoir. Je n’ai jamais eu le courage de partager la réalité avec ses parents, qui savaient quoi… »

Dans sa note, Mahhi a remercié Sood de lui avoir donné espoir et courage pendant cette période difficile. Elle a également remercié la reine de la comédie Bharti Singh pour avoir gardé son frère positif pendant son admission à l’hôpital.

Elle a écrit dans son tweet : « Merci @sonu_sood de nous avoir aidés à trouver un lit pour mon frère. A des moments où je n’avais pas de courage, tu m’as donné de l’espoir. J’espère que mon frère sera à la maison quand quelque part tu te bats avec la vérité. Je vous suis éternellement reconnaissant. Reconnaissant pour votre force, pour votre cœur qui essaie vraiment d’aider, reconnaissant pour votre courage, reconnaissant pour votre positivité et pour toute l’aide que vous fournissez à des milliers et des millions de personnes qui ont besoin d’aide ! Merci @gaurav_richboyz @ketul.richboyz d’être là… de traiter mon frère comme ton propre frère. @bharti.laughterqueen pour toute la positivité que vous envoyiez à mon frère toutes les vidéos en surveillant sa santé tous les jours »,

Sonu Sood a répondu au message de Mahhi et a dit que son frère lui manquera aussi. Il a commenté: « Wish pourrait le sauver… comme vous, il me manquera toujours. »

La semaine dernière, Mahhi a annoncé la mort de son frère sur son compte Instagram officiel. L’acteur est devenu ému et s’est souvenu de son frère et a souhaité qu’il puisse être avec elle.

« Je ne t’ai pas perdu, je t’ai trouvé frère. Tu es ma force. Je t’aime bébé frère aujourd’hui, maintenant n pour toujours. Jusqu’à ce que nous nous rencontrions à nouveau, je t’aime bacha. Comme j’aimerais pouvoir revenir en arrière quelques jours et te serrer fort dans mes bras et ne t’a jamais laissé partir. Nous t’aimions mais Dieu t’aimait plus. Mon héros pour la vie », a-t-elle écrit dans son article.

Les fans de Mahhi et ses amis de l’industrie, dont Kishwer Merchantt, Yuvika Chaudhary, Kanchi Kaul, ont envoyé des prières et des condoléances pour son frère.