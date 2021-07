Maheta Molango : le directeur général de l’Association des footballeurs professionnels s’engage à écouter et à travailler pour les joueurs | Actualités footballistiques

Maheta Molango s’est engagé à écouter et à travailler pour les joueurs alors qu’il prend la direction de l’Association des footballeurs professionnels.

L’ancien attaquant de Brighton a remplacé Gordon Taylor, pour devenir le premier nouveau directeur général du syndicat en 40 ans.

Dans une lettre ouverte aux joueurs, le joueur de 38 ans a promis que l’organisation répondrait à leurs besoins et a décrit sa vision pour la PFA.

Il a écrit : « Un principe guidera ma direction de notre syndicat, et c’est celui-ci : la PFA appartient aux joueurs. Elle doit toujours être gérée au nom de ses membres, pour ses membres.

« J’ai commencé mon séjour à la PFA en parlant aux membres, à nos équipes internes et à un large éventail de personnes du football.

« J’ai entendu parler des problèmes qui les intéressent – demander quel rôle la PFA peut jouer et où nous pouvons faire plus. Plus important encore, j’ai clairement exprimé mon désir de m’assurer que nous travaillions ensemble. Je cherche hâte de poursuivre ces conversations.

« Je sais que les intérêts et les besoins des joueurs changent constamment. En tant que syndicat, il est de notre responsabilité de comprendre où et comment nous pouvons au mieux vous soutenir et vous représenter, quelle que soit l’étape à laquelle vous vous trouvez dans votre carrière.

« Pour ce faire, nous avons besoin de votre implication. Je veux que les membres aient plus d’opportunités de contribuer au travail de la PFA. Les récents changements apportés à notre structure, je pense, soutiendront cela, et je m’engage personnellement à faire en sorte que vos voix soient entendues. entendu et représenté. »

Molango a passé du temps à Brighton entre 2004 et 2007 et a également joué pour Lincoln, Oldham, Wrexham et Grays.

Il est un avocat qualifié, parlant couramment l’espagnol, le français, l’italien, l’allemand et l’anglais, et a été détaché auprès de l’Atletico Madrid en tant que conseiller juridique en 2015 – avant leur embargo de 12 mois sur les transferts en 2016.

En deux fenêtres, il a aidé à superviser 30 transactions, dont la vente de Mario Mandzukic à la Juventus, le retour de Filipe Luiz de Chelsea, le transfert de Yannick Carrasco de Monaco et le nouveau contrat d’Antoine Griezmann.

Auparavant éclaireur à temps partiel pour Charlton, il a négocié l’accord de résiliation de Mesut Ozil du Real Madrid avant son déménagement à Arsenal en 2013.

« En tant que joueur en Angleterre, comme vous, j’étais membre de la PFA. Le syndicat des joueurs m’a soutenu et j’ai vu sa valeur de première main », a-t-il poursuivi.

« Ayant également joué et travaillé dans le football dans d’autres pays en tant que directeur général (au Real Mallorca) et avocat, j’ai vu à quel point la PFA est appréciée et à quel point elle est reconnue pour la façon dont elle représente avec succès les intérêts des joueurs.

« La PFA a été au cœur d’une énorme quantité de changements positifs et transformateurs dans le football au fil des ans – des changements qui ont profité aux membres à tous les niveaux du jeu. Cette influence collective a été durement gagnée et c’est quelque chose que nous devons nous efforcer de protéger .

« Les impacts du coronavirus ont montré à quel point la PFA peut être importante pour défendre vos intérêts. Le jeu – NOTRE jeu – est à la croisée des chemins et les joueurs devraient être au centre de toute discussion sur l’avenir du football.

« Je rejoins la PFA à une époque de changement, à la fois pour le syndicat et dans le jeu plus largement. Je reprends le rôle de directeur général de Gordon Taylor, qui a dirigé la PFA pendant plus de 40 ans.

« Gordon a accompli un énorme travail au nom des membres, et il mérite nos remerciements et notre reconnaissance pour son travail et son engagement.