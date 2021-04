Maheta Molango devrait prendre la relève en tant que nouveau directeur général de l’Association des footballeurs professionnels à partir du 1er juin, sous réserve de l’obtention d’un permis de travail.

L’ancien attaquant de Brighton, né en Suisse, passera quelques semaines à travailler aux côtés du sortant Gordon Taylor, qui doit rester avec le syndicat jusqu’à la fin du mois de juin.

« Je suis heureux que nous ayons fait de bons progrès dans la confirmation de la nomination de Maheta Molango en tant que nouveau directeur général », a déclaré Taylor dans un communiqué.

« Maheta a un CV formidable et est largement reconnu comme l’un des meilleurs avocats sportifs espagnols. Il parle couramment cinq langues, a une grande expérience dans la représentation des joueurs d’élite du football et une carrière de joueur qui comprend du temps dans les échelons inférieurs de l’Angleterre.

« Je suis convaincu qu’il aura des relations avec les joueurs à tous les niveaux de nos membres. »

Dans le cadre de la restructuration plus large de la PFA, Molango siégera à un conseil opérationnel qui comprendra également quatre nouveaux administrateurs non exécutifs, ainsi que le président et le vice-président du conseil des joueurs nouvellement formé.

Le capitaine des femmes de Manchester City et de l’Angleterre, Steph Houghton, fera partie d’un groupe de joueurs à la PFA



Le groupe de 13 joueurs – avec des représentants issus de la Premier League, de la Super League féminine, du championnat, de la Ligue un et de la Ligue deux plus trois anciens membres – comprend le capitaine de Manchester City et England Women Steph Houghton, le capitaine de Leicester Wes Morgan et Troy de Watford. Deeney.

La PFA a déclaré que 63 personnes avaient postulé pour les 13 postes.

« J’ai été fier de voir le nombre de candidats qui ont postulé pour faire partie du conseil des nouveaux joueurs », a ajouté Taylor. «La force du syndicat est toujours venue des joueurs.

« Le football, plus que jamais, a besoin d’une PFA forte. Avec cette unité collective, je ne doute pas que les joueurs représenteront les meilleurs intérêts du football, et nous continuerons à être le syndicat de sportifs le plus fort du monde. »