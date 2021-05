Mahesh Manjrekar réalisera un biopic sur le combattant de la liberté Veer Savarkar; détails à l’intérieur

Le cinéaste et producteur Sandeep Singh a engagé le réalisateur acclamé Mahesh V Manjrekar pour raconter l’histoire du combattant controversé de la liberté Vinayak Damodar Sawarkar intitulé SwatantraVeer Savarkar.

Sandeep Singh, qui a acquis les droits de raconter l’histoire de Savarkar, tout en faisant l’annonce du 138e anniversaire de naissance du combattant de la liberté, a déclaré: « Veer Savarkar est vénéré et critiqué dans une égale mesure. Il est devenu une figure polarisante aujourd’hui mais je pense que c’est parce que les gens n’en savent pas assez. Personne ne peut nier qu’il a joué un rôle important dans notre lutte pour la liberté et notre tentative est de présenter un aperçu de sa vie et de son parcours. «

Alors que beaucoup vénèrent Veer Savarkar pour son rôle dans la lutte pour la liberté, il y en a d’autres qui le décrient pour son rôle dans la lutte pour la liberté et ses conséquences avec la philosophie de l’Hindutva. Mais l’histoire de VinayakDamodarSavarkar en est une qui doit être racontée et c’est cette émotion même qui guidera le récit, dit Sandeep en annonçant le film.

Le producteur Amit B Wadhwani déclare: « Je suis heureux que nous tournions un film qui met en lumière le travail d’un combattant de la liberté. Veer Savarkar est une partie importante de l’histoire de l’Inde qui doit être racontée. Malheureusement, l’optique a empêché l’homme d’être compris, encore moins d’être célébré. «

« J’ai toujours été fasciné par la vie et l’époque de Veer Savarkar. Je crois que c’est un homme qui n’a pas eu son dû dans l’histoire. Le fait qu’il évoque une émotion si forte indique une vie qui a dû avoir un impact sur tant de personnes. En tant que réalisateur, je sais que ça va être un défi mais que je veux relever », a déclaré Mahesh V Manjrekar.

Veer Savarkar a joué un rôle important dans la lutte pour la liberté de l’Inde et était également membre du Hindu Mahasabha. Cinquante-cinq ans après sa mort, il continue de susciter de vives réactions des deux côtés du spectre politique.

Le 28 mai marque le 138e anniversaire de la naissance du combattant de la liberté.

Tourné à travers Londres, les Andamans et le Maharashtra, SwatantraVeerSavarkar promet de changer le récit de la lutte pour la liberté et de l’histoire de l’Inde.