Mahesh Bhatt révèle qu’Alia Bhatt a dû reprendre Heart of Stone à cause de CETTE raison [Exclusive]

La bande-annonce de Heart of Stone d’Alia Bhatt est tombée et ses quelques aperçus ont gardé ses fans collés à l’écran. Ils ont regardé la bande-annonce plus de 100 fois pour la regarder. Alia a l’air phénoménale dans la bande-annonce aux côtés de Gal Gadot, et ensemble, elles rendent l’attente difficile pour regarder le film. Alia a reçu beaucoup d’éloges de la part de ses fans et de ses proches. BollywoodLife est entré en contact exclusif avec Mahesh Bhatt alors qu’il faisait la promotion de sa prochaine sortie, 1920: Horrors Of Hearts, où il a joyeusement mentionné que sa fille Alia avait refait quelques scènes de Heart Of Stone et comment elle avait dû voyager dans tout le Brésil pour tourner seulement pendant deux jours, et ce fut toute une révélation pour nous.

Mahesh Bhat révèle pourquoi Alia Bhat a dû refaire Heart of Stone dans une interview exclusive avec BollywoodLife.

Parlant de la volonté des cinéastes de faire un film parfait, sa fille Alia a dû voyager pendant deux jours au Portugal à nouveau parce que certaines scènes ne se sont pas déroulées correctement. Alia Bhatt avait commencé à tourner pour Heart Of Stone en mai, peu après son mariage avec Ranbir Kapoor en avril. Plus tard, elle a annoncé sa grossesse en juin et les fans ont repéré son baby bump pendant qu’elle tournait avec Gal Gadot.

Alia Bhatt ne voulait pas laisser passer cette opportunité car c’était son premier anglais, et elle a donc continué à tourner pendant sa grossesse également. S’adressant à Variety, elle a déclaré : « C’était ma première expérience hollywoodienne sur grand écran, et j’avais toute une tâche à accomplir parce que je tournais pour la première fois un film d’action. Mais je suis aussi enceinte, donc il y avait tellement de couches pour moi. Mais ils l’ont rendu si fluide, facile et confortable pour moi. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais à cause de la beauté et de la qualité de mon traitement. Alia Bhatt a l’air époustouflante dans la bande-annonce alors qu’il y avait peu de plaintes concernant son espace d’écran limité dans la bande-annonce, à laquelle elle a assuré qu’il y avait plus que ce que le public voyait et ne s’inquiétait pas d’avoir un espace d’écran limité.