Mahesh Bhatt réagit à la liaison de Sushmita Sen et Lalit Modi ; se souvient comment elle et Vikram Bhatt sont tombés amoureux sur les plateaux de Dastak

Sushmita Sen fait la une des journaux depuis que l’ancien président de l’IPL, Lalit Modi, a annoncé sa relation avec l’ancienne Miss Univers. Alors que Sushmita et Lalit ont critiqué leurs ennemis pour avoir jugé leur relation, Mahesh Bhatt a rappelé comment Sushmita et son frère Vikram Bhatt sont tombés amoureux l’un de l’autre sur les tournages de leur film Dastak de 1996.

Le cinéaste a révélé que la romance entre Vikram et Sushmita a commencé aux Seychelles et qu’ils se sont rapprochés lorsqu’ils ont commencé à interagir quotidiennement. Bhatt a décrit Sushmita comme une fille inhabituelle selon les normes de l’industrie cinématographique grand public. Il a également félicité Sushmita pour avoir vécu sa vie à ses propres conditions.

“Je lui ai donné une idée de Dastak et elle a immédiatement dit oui. Et le reste appartenait à l’histoire. Mais pendant la réalisation de Dastak, la romance de Vikram avec Sushmita a commencé aux Seychelles. Vikram était mon bras droit et était à l’avant-garde, faisant le plus de mon travail. Donc, il avait l’habitude d’interagir avec elle plus vigoureusement. C’est comme ça que la romance a commencé”, a déclaré Mahesh Bhatt à TOI.

Il a ajouté : “Je me souviens toujours d’elle (Sushmita Sen). C’était une fille inhabituelle. Ce pour quoi je la salue, c’est qu’elle a vécu sa vie selon ses propres conditions. Elle a le courage de vivre selon ses propres diktats. Mon la conviction personnelle est que nous devons, dans la deuxième décennie du 21e siècle, donner aux êtres humains le droit de vivre leur vie à leurs propres conditions. Je pense qu’elle a toujours été une personne qui a suivi son cœur et a vécu sa vie à sa guise. .”

À l’époque, la relation entre Sushmita et Vikram était devenue le sujet de conversation de la ville. Le réalisateur avait un jour admis que son histoire d’amour avec Sushmita était la cause de son mariage brisé avec sa femme, Aditi.

Récemment, Sushmita a riposté à ceux qui l’appelaient une chercheuse d’or après que sa nouvelle de sortir avec Lalit Modi soit devenue virale. “C’est déchirant de voir à quel point le monde qui nous entoure devient misérable et malheureux… Les soi-disant intellectuels avec leurs idiosyncrasies… les ignorants avec leurs commérages bon marché et parfois drôles Les amis que je n’ai jamais eus et les connaissances que j’ai Je ne les ai jamais rencontrés. Tous partagent leurs grandes opinions et leur connaissance approfondie de ma vie et de mon personnage… monétisant le “Gold Digger” jusqu’au bout !!! Ah ces génies !!!” elle a écrit sur Instagram.

Elle a en outre ajouté : “Je creuse plus profondément que l’or… et j’ai toujours (célèbre) préféré les diamants !! Et oui, je les achète toujours moi-même !! J’aime le soutien de tout cœur que mes sympathisants et mes proches continuent d’étendre. S’il vous plaît, sachez que votre Sush va ABSOLUMENT bien. Parce que je n’ai jamais vécu sur la lumière transitoire empruntée de l’approbation et des applaudissements. Je suis le Soleil. Parfaitement centré dans mon être et ma conscience !! Je vous aime les gars !!!”