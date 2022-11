Mahesh Bhatt CONFIRME qu’Alia Bhatt est admise à l’hôpital pour accouchement ; dit ‘En attendant que le nouveau soleil se lève’

L’ensemble de Kapoor et Bhatt Khandaan attendent avec impatience l’arrivée du bébé d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor et le jour J est là. Nous avons signalé qu’Alia avait été admise à l’hôpital ce matin et que son mari Ranbir Kapoor était avec elle. Alors que nous attendons tous la bonne nouvelle, le père d’Alia Bhatt, Mahesh Bhatt, ne peut lui non plus contenir son excitation. Alors que le futur grand-père excité confirme que sa fille Alia a été admise à l’hôpital, il a parlé à ETimes et a déclaré qu’il attendait avec impatience que le nouveau soleil se lève, une nouvelle goutte de rosée étincelante de vie.

Regardez la vidéo d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor se rendant à l’hôpital avant l’accouchement de l’actrice

Mahesh Bhatt était le plus heureux du mariage de sa fille Alia avec Ranbir Kapoor et pendant leur mariage, il a appliqué le mehendi de leurs deux noms sur sa paume. Alia Bhatt et Ranbir Kapoor se sont mariés en avril et dans les 7 mois suivant leur mariage, la fille est prête à avoir son premier bébé.

Alia Bhatt a annoncé sa grossesse dans les trois mois suivant son mariage et a été massivement trollée pour la même chose. L’actrice de Brahmastra a même redonné aux trolleurs et a dit qu’ils ne devraient pas s’inquiéter pour sa vie. Tout en leur ajoutant même d’être malheureux dans la vie. Alors que Shaheen Bhatt a également critiqué les ennemis pour avoir affirmé qu’Alia était enceinte avant le mariage. Ranbir était extrêmement heureux de son évocation d’un après et en a parlé avec joie dans les médias. L’acteur de Brahmastra a toujours avoué vouloir une petite fille à Alia souhaitant avoir un petit garçon. Maintenant, dans quelques heures, nous apprendrons que c’est une fille ou un garçon.