Mahesh Babu s’ouvre sur son film avec SS Rajamouli; appelle ça un rêve devenu réalité [Read Deets]

Maintenant, c’est un duo de rêve que les fans attendaient avec impatience de voir. L’acteur superstar du sud Mahesh Babu et le réalisateur SS Rajamouli sont tous prêts à travailler ensemble, et le garçon d’anniversaire est sacrément excité de commencer à travailler avec lui. Mahesh Babu qui fête son anniversaire aujourd’hui ne pouvait pas mieux surprendre son public qu’il est prêt à travailler avec le cinéaste RRR. Parlant de travailler avec Rajamouli Garu, il a déclaré dans une interview. “C’est un rêve devenu réalité pour moi de travailler avec lui. Faire un film avec Rajamouli garu, c’est comme prendre 25 films à la fois. Ça va être physiquement exigeant et je suis vraiment excité à ce sujet. Ça va être un pan- Film indien. J’espère que nous briserons de nombreuses barrières et que nous présenterons notre travail à des publics à travers le pays ”

La déclaration de Bollywood de Mahesh Babu ne peut pas me permettre était arrogante et a reçu beaucoup de contrecoups

Mahesh Babu n’est pas seulement une superstar dans le sud, mais il a des amants à travers le pays, y compris le public hindi. Cependant, l’acteur avait laissé les fans de Bollywood avec sa déclaration de Bollywood ne peut pas se le permettre. Cette déclaration a été considérée comme arrogante, et l’acteur a fait face à beaucoup de contrecoups et de trolling pour la même chose. Tout en voyant la haine autour de Mahesh Babu a apporté une précision qui aime davantage le cinéma Telugu et ses fans le comprennent. Donc, il n’a pas besoin de faire un film de Bollywood.

Revenant à Rajamouli travaillant avec Mahesh Babu, il est connu pour faire un film pan-indien qu’il a commencé avec Baahubali et depuis lors, il est imparable. Fera-t-il même ce film avec Mahesh Babu en hindi ? Seul le temps nous le dira. Mais pour l’instant, c’est la nouvelle la plus excitante pour tous les fans de Mahesh Babu et Rajamouli.