Mahesh Babu s’est mis à manger ses propres mots; se prépare-t-il pour un premier film en hindi avec CE réalisateur ? [Exclusive]

Mahesh Babu avait récemment agité un nid de frelons, qui est depuis devenu connu sous le nom de sa déclaration «Bollywood ne peut pas se permettre de moi». Pour ceux qui vivent sous un rocher, ce qui s’est passé, c’est que lors de la conférence de presse Telugu pour le film, Principalqui Mahesh Babou a produit, la star avait déclaré avec insistance : “Je peux sembler arrogant, j’ai reçu beaucoup d’offres en hindi. Mais je pense qu’ils ne peuvent pas me payer. Je ne veux pas perdre mon temps. La célébrité et l’amour J’ai ici dans le cinéma Telugu, je n’ai jamais pensé à aller dans une autre industrie. J’ai toujours pensé que je ferais des films ici et ils deviendront plus grands et ma croyance se transforme en réalité maintenant. Je ne peux pas être plus heureux.

Mahesh Babu s’apprête à manger ses propres mots avec le film SS Rajamouli

Une source bien placée au sein de l’industrie a informé en exclusivité BollywoodLife que Mahesh Babu est sur le point d’entrer massivement sur le marché hindi avec son prochain film, qui n’est avec nul autre que le plus grand cinéaste indien aujourd’hui, SS Rajamouli. En fait, c’est censé être la principale raison pour laquelle sa dernière sortie, Sarakaru Vaari Paata, n’a pas été doublée et sortie en hindi, et probablement pourquoi son prochain film, provisoirement intitulé SSMB28, avec le réalisateur Trivikram, ne sortira pas non plus dans un Hindi.

Sarkaru Vaari Paata de Mahesh Babu n’a pas d’impact

La dernière sortie de Mahesh Babu, Sarkaru Vaari Paata, a pris un départ fulgurant au box-office, mais s’est effondrée après cela, les critiques négatives et le bouche-à-oreille mitigé jouant les trouble-fêtes. La vedette de Mahesh Babu et Keerthy Suresh, réalisée par Parasuram, a connu une baisse assez prononcée à partir du deuxième jour, et bien qu’elle ne se soit pas bien déroulée, le film a subi des pertes pour ses distributeurs. Le réalisateur Trivikram Srinivas collabore avec Mahesh sur le prochain film de ce dernier.