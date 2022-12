Mahesh Babu retourne au travail alors qu’il laisse tomber une photo dans un regard scintillant, sa femme Namrata Shirodkar réagit

Après la mort de son père Krishna, Mahesh Babu est retourné au travail le samedi 3 décembre en laissant tomber une nouvelle photo dans son regard scintillant sur ses poignées de médias sociaux. Il semble que l’acteur de Sarkaru Vaari Paata ait tourné une publicité pour une célèbre marque de boissons, Mountain Dew, alors que la superstar portait une veste Mountain Dew.

Dès que l’acteur de Pokiri a partagé sa photo, ses fans et ses followers sont passés à la section des commentaires louant son look. Même sa femme Namrata Shirodkar a laissé tomber des emojis de feu. La sœur de Namrata, Shilpa Shirodkar, a également écrit : “Omg Mahesh… J’ai besoin de nouveaux émojis et adjectifs pour toi !!!! J’ADORE”. L’un des fans de Mahesh a écrit : “woahhhhhhh rends-moi mon cœur maintenant !”, tandis qu’un autre a commenté : “Ultimate sir… Bro est de retour avec BANG”.





Parlant de leur relation, Namrata et Mahesh se sont rencontrés sur les tournages de leur film Vamsi en 2000 et ont commencé à se fréquenter. Après quatre ans de relation, ils se sont mariés en février 2005. Le couple a deux enfants, un fils de 15 ans, Gautham, et une fille de 10 ans nommée Sitara.

Pendant ce temps, sur le front du travail, après le succès de sa dernière sortie en salles Sarkaru Vaari Paata en mai de cette année, Mahesh sera bientôt vu partager le grand écran avec Pooja Hedge dans le réalisateur de Trivikram Srinivas qui a actuellement le titre provisoire de SSMB28.

La superstar devrait collaborer avec le réalisateur de RRR SS Rajamouli pour le prochain film du cinéaste. Au Festival international du film de Toronto, le cinéaste de la franchise Baahubali s’est ouvert sur le film et a déclaré : “Mon prochain film avec Mahesh Babu sera une aventure d’action à travers le monde. Ce sera une sorte de film de James Bond ou d’Indiana Jones avec des racines indiennes. ”