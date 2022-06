Mahesh Babu rencontre Bill Gates à New York, l’appelle “l’un des plus grands…”.

La star de Telugu Mahesh Babu profite de ses vacances avec sa femme Namrata Shirodkar et offre à ses fans quelques aperçus de leurs vacances. Récemment, l’acteur a partagé mercredi une photo avec le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, sur son compte de réseau social.



S’appuyant sur son compte Instagram, l’acteur de 46 ans a posté une photo avec Bill Gates et l’a sous-titrée : “J’ai eu le plaisir de rencontrer M. @thisisbillgates ! L’un des plus grands visionnaires que ce monde ait vu… et pourtant le plus humble ! Vraiment une source d’inspiration !”







Sur la photo, Mahesh a été vu portant une chemise à carreaux qu’il a associée à un pantalon noir. Et pour compléter son look il a opté pour des chaussures de sport noires et une casquette. D’autre part, le co-fondateur de Microsoft portait un sweat-shirt anthracite et un pantalon gris.

Alors que Namrata portait un t-shirt blanc décontracté qu’elle a associé à un pantalon évasé. Pour compléter son look, elle a été vue portant des lunettes de soleil transparentes sur la tête. Mahesh avec sa femme et ses deux enfants – Sitara Ghattamaneni et Gautham Ghattamaneni sont en vacances depuis un moment. Au cours de leur tournée, ils ont visité différentes parties de l’Europe. Actuellement, ils sont à New York où ils ont rencontré Bill Gates.

L’acteur Telugu a également partagé une photo avec Bill Gates dans un restaurant. Il a écrit “A qui était” avec des émojis cœur-yeux. Pendant ce temps, sur le front du travail, Mahesh Babu a été vu pour la dernière fois dans le film à succès Telegu “Sarkaru Vaari Paata”. Le film mettait également en vedette Keerthy Suresh et était réalisé par Parasuram Petla. Il est sorti en salles le 12 mai.



Après le succès de son récent film `Sarkaru Vaari Paata`, Mahesh Babu sera bientôt vu partager le grand écran avec Pooja Hedge dans un réalisateur de Sukumar.