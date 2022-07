Mahesh Babu, Prabhas et d’autres grands héros de Tollywood SLAMMED par le secrétaire de la chambre de commerce du film de Telugu pour “fausses collections et rémunérations élevées”

Si vous pensiez que Bollywood traversait une phase horrible au box-office, alors vous n’avez encore rien vu en tant que Industrie cinématographique télougou a régné sur le perchoir cette année lorsqu’il s’agit de livrer un flop après l’autre, y compris certains grands films qui ont fini par être des catastrophes massives comme Ram Charan et Chiranjeevi vedette Acharya et Prabhas vedette Radhé Shyam. Au moins, le Bollywood biggies n’ont pas si mal tanké malgré le flop. En fait, il est apparu que certains biggies comme Mahesh Babou vedette Sarkaru Vaari Paatane sont pas les hits clairs qu’ils sont perçus comme étant.

Le secrétaire de la Chambre de commerce du film de Telugu dénonce les héros de Telugu

La chambre de commerce du film télougou Mutyala Ramesh a fortement critiqué les grands héros télougou, les claquant pour leurs “fausses collections et leurs rémunérations élevées”, sans aucun doute en fouillant Ram Charan, Prabhas, Chiranjeevi et Mahesh Babu, dont les frais ne cessent d’augmenter, mais leurs collections continuent de baisser ou de faux chiffres sont signalés. “Seuls les héros sont satisfaits de leurs rémunérations élevées et de leurs fausses collections. Tous les autres acteurs souffrent”, étaient ses mots exacts. Découvrez sa vidéo ci-dessous :

La fenêtre OTT est citée comme une autre raison majeure derrière les flops

Mutyala Ramesh a également cité comment OTT ruine plusieurs exploitants (propriétaires de salles) et distributeurs, un sentiment partagé par le président du secteur des exploitants, TS Ram Prasad. Tous deux ont appelé les producteurs à étendre la fenêtre des sorties OTT de leurs films, certains gros titres faisant leur chemin si tôt sur les plateformes numériques, sans doute en raison de leurs mauvaises performances en salles.